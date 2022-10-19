林海峰跟老婆彭羚英國扮偶遇：製造緣分先有情趣 (16:31)

由蘇玉華（阿蘇）、林海峰（Jan）、楊偉倫、麥沛東、莊韻澄、黃宇詩和葉蘊儀等合演的電影《正義迴廊》，昨晚（18日）假尖沙嘴戲院舉行首映禮。

Jan對上一次拍戲已是2017年的事，今次吸引他演出電影，是因為製作班底和能跟一班舞台劇演員合作，他說：「我做過1、2次舞台劇，難得與一班舞台劇演員合作，從他們身上有很多斬獲。」不過拍攝時，疫情剛爆發，他們要在密閉空間拍法庭戲，大家緊張兼壓力大，他說：「當時我還要返電台，擔心染疫影響到其他人，幸好順利完成。」

說到Jan將於12月與潘燦良重演舞台劇《短暫的婚姻》，他興奮說：「如魚得水，兩公婆輪住招呼我，輪住合作，夫復何求！不過在《正義迴廊》我和阿蘇對手戲不多，希望有機會舞台合作，多些互動。」

提到早前他參加倫敦馬拉松，沿途不停獲港人支持打氣，他跑步亦忘跟支持者派心心？Jan指他們是為所有參加打氣，說：「我當他們為我打氣，所以回應他們，跟他們打招呼，但也很窩心。」問到太太彭羚是否同行？他笑指是偶遇，說：「大家相處多年，要製造緣分才有情趣，人都變得青春。」他下個目標是明年可以在柏林跑馬拉松。

（即時娛樂）