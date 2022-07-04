姊妹們的國際市場｜李昭南性感水著超吸睛 自爆愛裸泳 余德丞認曾一腳踏兩船 (17:48)

由余德丞（Dickson）和黃正宜（阿正）主持的ViuTV節目《姊妹們的國際市場》，昨晚（18日）一集設定為PoolSide Party為題，阿正搞笑穿夏威夷恤衫襯牛仔褲出場，毫無看頭，而其他「姊妹」包括李昭南﹑陳海寧﹑何洛瑤﹑王嘉盈和馬曉晴，各自施展渾身解數。

當中以李昭南（Mishy）身材出眾，當她出場時，由於泳衣設計有兩條黑繩由心口掛上頸，Dickson和阿正禁不住尖叫兼「嘩」一聲，阿正還鬧着玩表示不敢正視，她說：「我係女仔都唔知隻眼望邊？我想問你算係進擊定保守？」李昭南聞言笑說：「平時我唔著泳衣，我裸泳㗎 ！」

余德丞說：「從男士個角度睇，嗰兩條黑色線好尷尬，驚我睇唔到佢條線，佢已經好明顯，仲要擺條黑色線喺度，我唔知可以望邊度。」另外，曾參加《全民造星IV》的何洛瑤（Sica）就相對密實，全身包到冚示人，被笑指穿了潛水衣。

另外，Dickson跟5位男參賽者黃寶漳﹑王勤傑﹑鈴木啟介﹑杜國樑和黎振曦，在「真心話 不冒險」環節，回答「揀女朋友睇樣還是睇身材？」﹑「有冇試過一夜情？」﹑「有無試過一腳踏兩船？」等問題，其間Dickson自認曾試過「一腳踏兩船」，他說：「其實唔需要分星期一﹑三﹑五，你好好管理自己時間就可以，不過呢啲嘢唔好亂學，以前曾經錯過，就唔好繼續錯落去。」而黃寶漳則以為Dickson試過一夜情，Dickson則解釋：「因為One Night Stand完之後，就即刻係女朋友咯，已經承認咗大家關係囉﹗」

（即時娛樂）