CASH金帆音樂獎｜柳應廷張敬軒林家謙角逐男歌手獎 姜濤呂爵安爭歌曲獎 (18:50)

「第20屆CASH金帆音樂獎」今天（19日）於尖沙嘴舉行發布會，邀得林志美和音樂人鄭國江現場揭曉入圍名單，包括最佳歌曲大獎、最佳男歌手、最佳女歌手、最佳樂隊、最佳合唱等9個獎項，其中MIRROR的團歌及姜濤、呂爵安的歌曲分別入選，而柳應廷更與張敬軒、林家謙、馮允謙、Gareth T.（湯令山）角逐最佳男歌手，最佳女歌手候選人分別是衛蘭、泳兒、Serrini、陳蕾及岑寧兒。受疫情影響，CASH已停辦實體頒獎禮2年，今年捲土重來，但改為10月30日以動畫形式於網上公布結果。

黃偉文獲「金帆20創作人之最」獎項，由於他身在外地未能親臨領獎，大會會補頒，「2021 CASH最廣泛演出金帆獎」共8項。林奕匡為姜濤作曲的《Dear My Friend,》入圍「最佳歌曲大獎」，他表示今年努力寫歌，突然發現過了大半年，仍未推出新歌，擔心追不到去年成績，他說：「我要快點出歌，有點壓力，其實也有計劃開騷，等公司安排，音樂未做好我不敢想出埠旅行。」

林志美喜見樂壇新人輩出，直言有留意MIRROR、「聲夢」炎明熹（Gigi）、姚婥菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）等表現，大讚新一代幕後創作人也值得鼓勵，她也希望透過跟後輩多學習力求進步。

（即時娛樂）