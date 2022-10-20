「黃梅調歌后」靜婷睡夢中離世 享年88歲 (16:23)

有「黃梅調歌后」之稱的靜婷今天（20日）傳出死訊，享年88歲。據新加坡《新明日報》報道，靜婷的獨生女Ivy證實母親離世，身在台北的她受訪時表示母親星期四凌晨兩時多在睡夢中去世。Ivy表示︰「媽媽是自然老化去世，她這些年來過着退休生活，偶爾和朋友出去吃吃飯喝喝茶。原本我們還計劃疫情結束後一起到日本沖繩島旅行，現在無法實現了......」靜婷和女兒Ivy定居台北多年，Ivy表示會在台北辦理母親的後事，細節仍在規劃中，疫情下不會在香港辦追思會。

Ivy表示靜婷是個開明的母親，愛接受各種挑戰，60歲時曾瞞住她考車牌、滑雪和跳傘，平日最喜歡看足球賽和美國NBA等籃球賽。Ivy最喜歡母親的歌曲《紅與藍》，她說︰「感謝粉絲對母親一直以來的支持與愛護，希望大家永遠記得靜婷的歌聲」。

靜婷原名郭大妹，1934年生於四川，1949年隨家人到香港，17歲開始到夜總會唱歌。她後來為電影插曲做和聲伴唱，因聲線優美成為電影幕後代唱。1959年，她和江宏演唱電影《江山美人》的插曲《戲鳳》及《扮皇帝》，奠定「黃梅調歌后」基礎。1963年，她在李翰祥導演的黃梅調電影《梁山伯與祝英台》中擔任樂蒂的幕後代唱，廣受歡迎。1972年靜婷退出歌壇到美國照顧獨生女，間中復出演唱。

（即時娛樂