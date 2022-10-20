忽然心動｜何啟華求婚失敗 被湯洛雯一拳打低 (16:57)

江𤒹生（Anson Kong）、吳千語、栢天男、蘇皓兒、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍主演的電影《忽然心動》，今日公開8款主要角色海報，眾人在海報上展現出無敵青春可人氣息。湯洛雯首次主演電影，在戲中除與馬志威有一段感情關係外，更獲何啟華（Dee哥）求婚，浪漫場面變得非常搞笑。

飾演護士的湯洛雯在戲中有大批追求者，作為裙下之臣之一的Dee哥在其中一幕化身成卡通狗，在醫院內向她唱歌求婚。雖得到馬志威助攻幫忙，Dee哥仍被湯洛雯狠狠地拒絕兼撻落地。由「靚湯」變成「暴力湯」的湯洛雯說：「我都覺得自己很粗暴，但同時覺得好搞笑，因為拍攝時是大熱天，見到阿Dee著住套衫跑來跑去濕晒，這場戲好深刻！」

效力不同電視台的湯洛雯與Dee哥在大銀幕上首度合作，湯洛雯指Dee哥十分搞笑：「他真的是一個很典型有幽默感的男生！汗流浹背的他像亞馬遜河、尼加拉瓜大瀑布一樣，流汗流得非常壯觀。」Dee哥則笑說這套厚厚造型衫非常適合去俄羅斯拍外景時穿：「但今次我在室內拍攝，加上要關上所有冷氣及要打燈，溫度再上升！」

被問到可接受「大龍鳳」方式的求婚時，湯洛雯說：「你鐘意那個人，對方如何求婚也會開心，但最好低調點！」Dee哥問如有樂隊浪漫地拉小提琴伴奏又可否接受時，湯洛雯說︰「這樣會很辛苦。我平常外出不化妝，如果有大班人就一定有攝影機，我會第一時間想攝影機在哪，沒化妝就即刻戴太陽眼鏡，焦點已不在求婚上。」

（即時娛樂）