下流上車族｜林敏驄鮑起靜互飆演技 網民讚視帝后大熱 (17:43)

林敏驄與鮑起靜在昨晚播出的新一集無綫台慶劇《下流上車族》互飆演技。劇情講述車志明（林敏驄飾）踩上「老小三」毓霞（鮑起靜飾）屋企欲拿回亡父神主牌，之前已遭兒子「拋棄」的毓霞不甘仔又冇「老公」又被搶，對着志明怒吼：「我個仔要移民丟低我唔理，點知你仲衰，你連死人都要同我搶？！」志明聞言反擊「你同你個仔啲嘢唔好拉埋我落水」，叫毓霞反思自己如何對待屋企人。他指住毓霞手上的「定情信物」說︰「我老竇同埋呢隻戒指本來都係屬於我阿媽㗎！」

愈說愈激動的志明最後哽咽說︰「我淨係知你擺我老竇（位置）低過隻狗，你好唔想見到佢，我咪依家攞走佢，唔使你眼冤，得唔得呀？」毓霞最終被志明激動又真摯的情緒擊倒放棄「老公」。默默地執拾好亡父神主牌的志明離開前語重深長向毓霞道︰「有個問題我想答埋你，你話我間屋企細，擺唔落我老竇，我想話畀你聽，間屋企幾細唔係問題，最緊要一家人喺埋一齊。」

鮑起靜前晚一集展現遭仔仔拋棄的錄音Solo戲引起熱話，劇情講述毓霞兒子家寶（林景程飾）傳短訊給毓霞，表面關心毓霞，實則是想毓霞獨留香港。自覺被拋棄的毓霞當下情緒複雜，先是激動地指控阿仔，鬧完一輪後又後悔地將訊息刪除，之後再分別以期待及淒慘的語氣錄音，最終毓霞選擇發送淒慘語氣錄音希望對仔仔動之以情。

林敏驄與鮑起靜的演技獲觀眾盛讚，留言指他們可憑這段戲成為視帝視后。

（即時娛樂）