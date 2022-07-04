《緣路山旮旯》導演黃浩然未敢講香港電影小陽春︰很多片連200萬票房都不到 (23:34)

近月港產片暢旺，古天樂、黃子華分別主演的《明日戰記》和《飯戲攻心》，皆大收超過7300萬及6700萬票房，登上香港最賣座華語片的冠軍及亞軍位置；較早前上映的《阿媽有咗第二個》和《闔家辣》的票房亦分別接近4000萬及3300餘萬，就連上映超過3個月的低成本電影《緣路山旮旯》也有逾千萬票房。不少人均以「小陽春」來形容港產片目前的狀况，古天樂亦認為香港電影漸露曙光，但《緣路山旮旯》導演黃浩然卻不認同︰「但同一時間依然有戲不收得，我覺得沒什麼值得研究，除非一堆港產片出來，全部沒有賣點但都收過千萬，好似80年代，即使一部好差和爛片，票房都高過一部荷李活電影就值得研究。是一個現象？為何這樣？現在很多部片連200、300萬都不到！」

黃浩然坦言《阿媽有咗第二個》和《闔家辣》有MIRROR成員姜濤和呂爵安參演，未上映都知會收得；《飯戲攻心》有「票房保證」黃子華演出；《明日戰記》投資額達4.5億元，至今收7300萬非常合理。他說︰「話電影很興旺，其實每部戲成功都好明顯。話觀眾撐港產片，我就覺得無特別，因每部都有收得的理由，而且好明顯、好單一。現在是小陽春還是曇花現？要過幾年先有得研究，最少過埋今年。」

香港影圈之前一直被指「青黃不接」，黃浩然認為這四個字是多餘，青黃不接只因人工太低，沒人願意入行。他說︰「我拍了3部電影也沒有導演費﹗有老闆吃一餐飯可以3000元，但要他們給一個新入行的人多3000元人工也不肯，這樣必然青黃不接，無人入行！」近年有不少新導演入行，黃浩然認為暫未能說會為電影圈帶來新氣象︰「要過多2、3年，前幾年有多位導演的第一部電影，票房成功又得獎，理應最有條件開第二部戲，但他們至今仍未有第二部電影面世，這樣一個工業和市道有幾好？我就不覺得好。」

至於如何令電影工業變好？黃浩然認為暫時改變不到，香港好，香港電影才會好，軟實力和硬實力要一齊，相輔相成。他坦言香港政府對香港電影工業的支持實在太少︰「很多人指韓國這10年的電腦特技做得非常好，其實是有一些電腦特技公司和大學合作，一起研究、創新，不是金錢上的支援便足夠。」

欲知專訪詳情，請留意明天（21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）