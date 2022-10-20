RB方皓玟12月合作開騷 泥鯭避談會否分享愛情生活 (19:13)

方皓玟（小明）、RubberBand（RB）今日舉行記者會，宣布12月3日假亞洲博覽館舉行《MOOV Live RubberBand X 方皓玟》音樂會。小明恨聽RB主音繆浩昌（6號）以靚聲演繹情歌，6號則形容小明是當代獨立女性，今次由幾位RB成員襯托住，有強烈對比，相信觀眾會睇得過癮。

音樂會設對談環節，分享愛情、家庭、生活及香港發生的事。RB鼓手黎萬宏（泥鯭）被問到會否分享愛情故事時避談女友黃心穎：「等小明講多點，我負責打鼓的。」小明透露正為演出練歌和口才，不願再跟RB對話時「炒車」。她說：「我首次在紅館開4場騷邀得RB任嘉賓，但大家台上傾談接不上話題。」6號說：「我經常鬧小明，點解我跟她說話，她不應我﹗」小明解釋：「可能我當時太集中其他事，騷後我反省了一年，打算用『對話炒車慢五秒』做題材作歌。」

RB結他手李兆偉（阿偉）笑言今次會派最寡言的隊長馮庭正（阿正）跟小明搞棟篤笑，可以挑戰Dead Air最長時間表演，小明笑說：「我跟阿正傾偈不超過10句，今次遇到強敵了﹗」6號透露缺席活動的阿正早前在泰國完成錄音，與太太及2歲女兒轉飛馬來西亞探親。

（即時娛樂）