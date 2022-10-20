盧瀚霆心繫躺病牀好友阿Mo:每晚祈求奇蹟出現 (21:47)

男團MIRROR復工，明天（21日）姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）與邱士縉（Stanley）是紅館演唱會事故後首次公開亮相，出席新劇《季前賽》的記者會。近日江𤒹生（AK）、Edan與Stanley等先後在社交平台訴心聲，今晚「教主」盧瀚霆（Anson Lo）也說出這兩個多月來的感受。他在這段時間曾對前景迷惘失去信心，又提到仍躺在病牀上的好朋友阿Mo，為此每晚祈求奇蹟出現。

盧瀚霆表示這兩個月想了很多，說：「究竟自己過往應該多做些甚麼，自己將來能夠做到更多甚麼。有時候對前景的迷惘失去了信心，因為自己的好朋友依然躺在病床上，而自己此刻甚麼都做不到。每個晚上祈求奇蹟逐一岀現，哪怕需要的時間再多，我也會和Mo、阿峯、Zisac和其他Dancer朋友們一起等，希望大家也繼續一同等待。」

「教主」稱這兩個月有嘗試放鬆休息，最近也開始努力逐漸重回正常工作的狀態，每次遇到身邊工作人員也獲「加油」的窩心問候，表達他不是孤單一人。他又說：「每一個人也一起努力生活著，辛苦公司上下所有人的照顧，感謝各前輩和親友的關心，更感激你們每一位依然每天守候。未來的日子或許有很多不確定性，但不代表我們會放棄，為了一直支撐著我的每一位，一定會繼續走下去，繼續努力。」

（即時娛樂）