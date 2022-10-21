近萬人參與李啟言生日應援 舞者呼籲：釋出令人信服調查報告 (00:34)

阿Mo的舞者朋友多謝外界以行動告訴Mo：他並不孤單。（網上圖片 /資料圖片/明報製圖）

在MIRROR紅館演唱會被巨型屏幕擊傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），受傷至今近3個月，目前仍留院觀察。跟阿Mo合作過的舞者早前發起一連9天生日應援活動，為28歲生日的阿Mo集氣，讓好的能量助他再次展翅飛翔。

活動尾聲，阿Mo的一班舞者朋友皆在社交平台發布一篇感言作總結。其中提到今次活動有近萬人參與，大家以行動告訴Mo：他並不孤單。雖然活動到了尾聲，但整個演唱會事故仍然充斥著很多的不解和疑惑，活動或將要完結，但整個事故的後續處理還必需繼續進行。文中再次呼籲政府和相關部門能夠早日作出正面回應及交代，釋出完整且令人信服的調查報告，及找出相應的負責單位。

全文如下：

「大家好，我們是李啟言Mo的朋友們。

藉著活動的尾聲，我們想向每一位曾經來到Stillhouse 參與應援的熱心人士表達衷心的謝意。

在過去短短的一星期內，竟有接近過萬人到訪參與是次活動；我們看見不論男女老幼，來自各行各業的大家願意犧牲自己放飯、放工、放學甚至自己的私人時間特意抽空前來，實在是萬般的感動——謝謝你們用行動告訴Mo：他並不孤單。

縱然排隊等待時間長達個多小時，但大家都非常耐心地等候，為的只是親筆留下一字一句：為我們的好友Mo留下一個祝福、給予一個支持、增添一份力量。

我們相信大家累積起來的力量必定就如羽毛一樣：共同拼湊出一雙堅實的翅膀，讓Mo能夠再次展翅高飛。

我們亦希望借這次機會解除各方的疑慮和誤會。這次應援僅由一眾Mo的好友自發性地舉辦，當中並沒有涉及任何公司、團體或機構。我們幸虧得到不少義務性質來幫忙的朋友支持，包括圖像設計、現場佈置以及讓我們放置手幅的各家店舖等等。沒有大家的幫忙，相信未必能夠完成一個如此完滿的應援。感謝你們。

最後，我們再次衷心感謝每一位持續關注事態發展，一直支持Mo的朋友。你們的這份力量和愛除了為Mo帶來極大的鼓舞外，更為他的家人、Soching、甚至我們帶來極大的支持。

然而，雖然這個應援活動來到了尾聲；但整個演唱會事故仍然充斥著很多的不解和疑惑。活動或將要完結，但整個事故的後續處理還必需繼續進行。

在此，我們希望政府和相關部門能夠早日作出正面回應及交代，釋出完整且令人信服的調查報告，讓社會大眾能夠清楚了解整個事故的來龍去脈，解開受害者及其親屬心中的疑惑，及找出相應的負責單位。

李啟言的一眾好友上

#MOmentwemade」

（即時娛樂）