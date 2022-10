So Ching在社交平台發文,感謝大家參與為男友打氣的應援活動。(蘇芷晴Ig圖片)

So Ching自男友阿Mo受傷後,一直停工至今。(資料圖片 / 明報製圖)

next

舞蹈員李啟言(阿Mo)於7月尾的MIRROR紅館演唱會上被巨型屏幕擊傷,至今近3個月仍在醫院留醫。

阿Mo的一班好友早前發起一連9天的生日應援活動,為28歲生日的阿Mo集氣。應援活動來到尾聲,一眾Mo友在社交平台發文,表示活動有近萬人參與,大家以行動告訴Mo他並不孤單;同時指演唱會事故仍然充斥著很多的不解和疑惑,整個事故的後續處理必需繼續進行,呼籲政府和相關部門能夠早日作出正面回應及交代,釋出完整且令人信服的調查報告,及找出相應的負責單位。

阿Mo的女友,女團COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)在Instagram限時動態轉發一眾Mo友的發文,留言「Thank you all of you」。

(即時娛樂)