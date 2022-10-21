艾粒開騷｜當奴剖白愛黑面之謎 爆前妻張詠恩已率先捧場 (15:36)

艾粒一連4場《歌頌生命沿途有你艾與粒激情雙星璀璨二十ICHIBAN香港之夜》昨晚開鑼，少爺占與當奴以一身刺蝟狀西裝現身，一口氣唱出3首歌，又走近副舞台拉近觀眾距離。少爺占感謝觀眾排除萬難不斷「安心嘟」才入到場，當奴說︰「我很Out，很多人也中了（新冠病毒），我仍未中，自覺不入流，於是日日去流動檢測站『撩鼻』。我本來不想中，但現在有少少想中，因見中了的朋友很Free，可以戴很薄的口罩。」少爺占笑言：「不要呀，中了會有腦霧。」他自爆之前曾確診，患病時有很多體會，希望身邊所有人都能過平安、平凡、平淡、平靜的日子。

當奴以「黑蜘蛛俠」打扮登場剖白心聲︰「有日望住自己收藏的蒙面英雄人物玩具，悟出一個道理。其實我很不喜歡自己黑口黑面，是這個世界、社會令我這樣。面對那麼多事，我什麼也做不到，只能選擇黑面，還試過黑面黑到被聽眾投訴。」他透露2018年到電視台面試時被監製窒年紀大、學人韓仔頭，他最後沒改髮型，也沒得到拍劇機會，至去年才客串和主演電影。當奴感謝「艾粒」令他重拾笑容。

艾粒在遊戲環節上重演毛舜筠和柳應廷在電影《阿媽有咗第二個》中一幕情緒戲時，少爺占指當奴演什麼戲也像在演喜劇；少爺占又自彈自唱呂爵安《E先生連環不幸事件》，當奴則跳唱盧瀚霆的《Megahit》，掀起全晚高潮。安歌時，艾粒除衫騷肌，少爺占封當奴為「Tyson Sukiya」，他則是「Thailand Yoshi」，並宣布明年2月9、10日到九展開演唱會Part 2。

兩人騷後受訪，當奴表示操了3個月身材，要保持住不容易。談到騷前爆出與張詠恩（Jan）已離婚5年，他說︰「整個人都輕鬆了，要回應的都在Ig回應了，現時精神、身體和心機都放在Part 2。」當奴指Jan開騷前一晚已看了綵排。提到他演出時透露有段時間不開心，當奴表示與離婚無關︰「生活有壓力，好彩有艾粒」。

（即時娛樂）