鄭裕玲公布不續約無綫 考慮2年決做自由身藝人 歡迎不同機構邀合作 (17:04)

65歲鄭裕玲（Do姐）今日傳出約滿離巢，與無綫（TVB）結束賓主關係的消息。Do姐今日主持商台節目《口水多過浪花》時承認不續約無綫，希望一嘗自由身的滋味，並強調與TVB關係友好，如有合適節目會返去做。

她說︰「我服務咗TVB 44年，到續約嘅時間，我就決定唔續約。咁點解呢，本來呢件係好小嘅事，合約滿啦唔續約，但到底喺呢間機構44年，點解唔續約呢，為免令大家有誤傳，亦知道有好多朋友關心我，不如我自己講一次。首先我覺得，其實呢3年嘅疫情對大家唔多唔少心態上係會有啲唔同，諗嘅嘢會唔同咗嘅。我同TVB嘅合約都咁耐啦，雖然佢對我哋...對我好好，有時啲節目我覺得唔適合，我可以同佢哋講我唔做，但到底你都係同一間公司簽咗約，一定要完成合約嘅。我成日喺節目度講，成日冇得去旅行，依家可以去旅行，你都唔可以係想玩幾耐就幾耐，你都要返嚟，如佢話有節目叫我返嚟做，因為合約精神，我都要返去做嘅。我體驗咗3年，又簽咗同一間公司咁耐，唔知自由身嘅感覺係點。咁啱合約滿，就不如試吓做自由身啦﹗」

Do姐強調離開無綫絕非是跟誰不開心、有什麼不好或做了一些不開心的事。她強調︰「最後一次我同公司交代嘅時候，都係好開心嘅。如果將來有乜嘢節目係適合我嘅，我又覺得自己啱做嘅，我都會同佢哋合作。」Do姐表示會繼續工作，但不會再跟任何公司簽長約。她說︰「我好多嘢未試過，所以唔排除一切合作嘅可能性。同邊間機構又好，做啲乜嘢又好，所有嘢都會考慮，我想試新嘢。我喺TVB做咗咁耐，喺出邊會有啲乜嘢機會我係未試過嘅呢，所以要喺呢度落個廣告，有啲乜嘢搵我可以PM去我個Ig，乜嘢都可以傾。」Do姐強調什麼工作也可以傾，演舞台劇都得，連明年的叱咤頒獎禮也可以出席。

至於為何仍繼續一星期5天的電台節目工作，Do姐解釋︰「第一就係我依家好鍾意做訪問，可以見到好多唔同嘅人，增進知識。另外一個最大原因係我哋呢個節目有4個人，如果我真係要放一個長假，相信商台都會好明白。4個人走咗1個，仲有3位同事喺度頂，而且做電台嘅靈活性大啲，唔使出樣，簡單好多。」

Do姐坦言離開服務了44年的無綫，當然會不捨得，會掛念台前幕後的同事，但今次離開絕非不再見面，將來如有機會也會返去做節目。被問到不續約這個決定考慮了多久時，她說︰「疫情初期冇咁緊要嘅，到第2年，尤其今年，覺得有好多嘢計劃不似預期，加上呢幾年有好多人離世，如果自己有啲嘢想做，礙於合約關係唔可以做就有啲可惜。」Do姐表示如有合適工作，可以立即開工，目前香港政府未放寬入境檢疫措施至「0+0」，去旅行也不會去太耐。

余德丞問Do姐決定離巢前可有掙扎時，Do姐坦言︰「我諗咗好耐，天下無不散之筵席，我寧願係依家我可以決定嘅時候就做決定。掙扎當然有少少，有幾多個人可以喺一間機構服務44年，但覺得依家呢個時間係啱嘅。公司好好，好接受好尊重我嘅意見，高層都問咗我幾次，問我係唔係真係咁樣決定。我哋最後係開心嘅，冇唔開心、難受感覺。老實講，喺一間機構咁耐，唔好話44年，4年都總會有好開心或者唔開心嘅日子，但絕對唔會因為咁樣而離開。 」

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（即時娛樂）