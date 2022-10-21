美麗戰場｜蔣家旻演被姦戲辛苦到虛脫 拍完要即刻飲汽水 (17:37)

蔣家旻飾演的琪琪在昨晚播出的新一集無綫劇集《美麗戰場》中一場被強姦戲，成為網上熱話。劇情講述「世紀賤精」琪琪原本打算害家寶（陳瀅飾）失身給威爺（李成昌飾），還自攜攝錄機欲拍下家寶被姦過程公諸於世。豈料威爺手下阿信（李啟傑飾）迷暈琪琪並將她與家寶調包，最終「反骨琪」慘遭強姦。威爺滿足獸慾後露出奸險真面目，以二人的性愛片段要求琪琪任其魚肉及接客，琪琪盛怒下拿起生果刀怒拮威爺，不過真正殺死威爺兇手另有其人。

蔣家旻受訪時大讚李成昌事前與她做足溝通，開拍前對對方所有動作都一清二楚；又感謝幕後對她很照顧，加上有打底，故拍攝時很放心。由於擔心自己會演得未夠好，蔣家旻拍攝前一晚開始有壓力。她說︰「因為場戲好多情緒要處理，由化妝開始我已經要匿埋一邊。」她爆葉念琛的要求很搞笑：「導演希望我嗌救命嘅程度，係佢喺隔籬房都聽到，我都覺得好合理，如果現實中咁樣嘅話，真係會有咁大聲嗌到咁大聲，希望有人聽到可以救你。我就用盡全身嘅力嗌到全塊臉都紅晒，拍完嗰場虛脫到要飲汽水補充糖分。我都冇諗過自己嗌到可以手、頸都紅晒，有史以來第一次咁，好真實！」

蔣家旻表示全劇最大難度並非被姦戲，而是緊接其後的浴室爆喊戲︰「想喊又要唔准喊，因為個角色好勝，亦唔覺自己有錯，咁到底要點樣呈現唔輸得但又委屈？所以覺得仲辛苦過鬧交戲，鬧交戲都仲可以直接表達個情緒，但呢場個情緒就好複雜。觀眾一定覺得你抵死，但你又想佢哋有少少同情個角色。10年前同葉念琛導演合作過，今次合作多咗好多信任同默契，所以佢即場加或減嘢我都唔會多諗。」

李成昌在劇中演大佬角色，但被葉念琛勒令要不一樣。他說︰「導演話睇過我做過好多大佬，今次想我特別啲，我當時都擔心好難再有突破，後來終於諗到自己未做過咸濕嘅，你知有個人唔聲唔聲原來好咸濕對女仔嚟講好棹忌，所以我叫導演開頭幾場畀兩個靚女我，我要摸大髀。」談及昨晚表情極速遊走於得戚、險惡及無情之間兼一秒變臉，李成昌坦言過足戲癮。

（即時娛樂）