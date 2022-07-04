姜濤攜母外遊只為散心 陳卓賢需時間沉澱 Edan：公司會畀一個答覆大家 (21:02)

MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）今日率先復工，出席ViuTV重頭劇《季前賽》記者會。他們在活動後受訪，剖白停工兩個多月來的感受。Edan坦言︰「大家呢段時間嘅心情都唔同，好複雜，諗多咗好多嘢，需要啲時間去消化。大家同公司傾過，話大概兩個月就出番嚟做嘢，但公司都會評估我哋嘅情况，如果我哋覺得唔OK都會同公司講。依家可以出番嚟做嘢，都會繼續畀心機做嘢。」姜濤直言昨晚心情非常緊張︰「演唱會兩個幾月之後第一次見到傳媒，見到咁多人，但始終大家想勇敢啲出嚟面對，始終都要收拾好心情同大家一齊行。」Stanley則說︰「我覺得好難話完全冇事咁，我哋都慢慢Pick Up番件事同回復心情。你話習唔習慣，未完全習慣，因為都隔咗好耐冇見大家。公司有因應我哋嘅情况，再慢慢安排工作量。」Ian說︰「依家出番嚟第一次同大家見面，都要預備好自己嘅心態同調整好自己。始終有一陣子冇工作，自己沉澱咗一段時間，所以都要整頓思緒。」

被問到意外後可有發噩夢時，呂爵安坦言有段時間會想很多事，會想為何會這樣。姜濤說︰「我冇辦法，係會一直去諗，呢個唔係短時間可以消化到嘅事。我有時都唔夠膽去諗，想像唔到傷者嘅心情。冇辦法，都要一段時間。我覺得始終都要收拾心情，去重新面對番大家。」Stanley眼濕濕地說︰「事件發生嗰陣時就一定會難入睡啲，始終係自己好好嘅兄弟，所以係辛苦啲，慢慢平復咗情緒就會好啲，一步一步行囉。可能因為我哋一齊表演過，我都係嗰度（舞蹈員）出身嘅，會上心啲。公司好好，事發後請醫生、顧問去評估我哋嘅情况，佢哋話其實呢啲情况係正常嘅，或者係我Ig所講嘅一啲情緒。」Stanley澄清他沒有患上創傷後壓力症（PTSD）︰「我冇咁嚴重，但公司都擔心我哋，好照顧我哋嘅情緒，反而即刻去搵啲顧問評估番我哋嘅狀態。傾偈之後，我覺得呢啲反應係正常，自己都安心。」

Ian事發後要辭演電影，他坦言︰「作為我嘅第一部電影作品，我其實好緊張，好想百分之二百做好呢個角色。辭演係8月時做出嘅決定，因為我當時認為自己未能揣摩好一個角色及完全投入拍攝。電影公司話等我，睇吓10月尾或者幾時會唔會好啲，但我認為冇必要令劇組百幾人等我一個去調整自己，好似拖累咗大家嘅進度，而且當時亦未知自己10月時嘅狀態會係點，會唔會勝任到呢個工作。」Ian直言至今仍自覺未完全準備好，要再沉澱一會。

姜濤早前與家人外遊，惹來坊間指他不恰當。他解釋︰「我知大家一定有呢個疑問，冇辦法，我好想離開呢度散吓心。我應承咗屋企人好耐，想帶佢哋去旅行。我都考慮咗好耐，我覺得我嗰時淨係想離開呢度。」Edan為姜濤護航說︰「始終我哋係呢一段時間嘅關注度比較高，如果想放鬆未必有咁多選擇，反而出國會容易啲平復思緒，沉澱吓，有一個良好空間思考同休息。」

談到仍在醫院留醫的舞蹈員李啟言（阿Mo），Stanley表示他們很想去醫院探望，但公司指醫院探訪人數有限制，現階段他們不適合前往。Stanley說︰「我哋有透過公司一直update佢嘅情况，希望遲啲有機會。」對於公司遲遲未出聲明及交代事件的做法被質疑，Edan說︰「我哋好明白大家嘅諗法，大家可能會覺得點解會咁樣，一直都唔出聲。我哋都會問公司係乜嘢情况，以我哋所知，公司一直做緊好多嘢，始終已經進入司法程序，佢哋暫時未必可以好公開地講好多資訊出嚟，有好多嘢唔講得住，我相信公司一定會畀一個答覆大家。」

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（即時娛樂）