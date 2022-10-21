黃秋生嘆諸事不順 期待明年新開始行10年大運 (20:52)

黃秋生、朱栢康、陳淑儀去年合演舞台劇《ART呃》口碑載譽，由10月28日起重演名為《2呃22ART》，今日進行綵排。秋生表示重演此劇，在角色演繹上跟去年略作修改；而在他本人心態上，亦隨近期連環發生不如意的事對人生有另一番領悟體會，慨嘆深深感受遭朋友出賣、控制、攻擊和不同價值觀所帶來的影響。

早前秋生就合作10多年的助手吳月（Moon）於9月離職發生不快，當時感覺被背叛，他說：「工作上對我真的有好大影響！我以前長時間被人服侍，現在就要靠自己和朋友幫手處理日常事務，單是處理文件已夠煩，傾工作則有英皇安排，跟他們仍有合約。最特別是學懂用手機記低行事曆，對自己的工作日程好清楚。」

至今黃秋生仍氣難下，斥助手不負責任，離職後才驚覺帳目處理混亂，又連累他不能正常運作社交平台帳號，非常不便。他說：「Moon的男性朋友利用我的地址，向銀行提供做他的通訊地址，這事我完全不知情，佢仲網上公開留言說我的不是。Moon更大膽追討我欠薪，其實她是經英皇聘用簽合約，人家已賠錢給她還再來追我賠償。」秋生遭助手出賣、又有朋友和工人移民、連座駕都無端損毀，他大嘆今年運程很黑仔，慶幸經古天樂找到師傅，說他明年會轉好，行10年大運，他寄望明年有好開始。

（即時娛樂）