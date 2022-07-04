郭嘉駿自爆ERROR主動停工休息 張繼聰體諒MIRROR之苦 (21:55)

張繼聰在《季前賽》跟MIRROR與ERROR的成員合作愉快，讚他們工作態度好又努力，成功非單靠運氣。他知道MIRROR成員仍受演唱會事故的事件困擾，自己也愛莫能助，說：「坦白講，沒有什麼人遇過這種事，我都好難去給意見。不過點都好，他們在我心目中，是同行、年輕人，雖然入行不久但做得好好，他們都承受好多壓力，好多苦處大家不知。希望他們慢慢成長，經過今次慘痛再慢慢行番出來，調整自己。在這行他們剛開始，還有一段長時間，希望獲所有觀眾支持與給空間。」

MIRROR演唱會事故後，ERROR也曾暫時停工。郭嘉駿（193）稱大家心情好沉重，故自行要求停工休息，待心情準備好才繼續工作，但只是短休一段時間。他說：「大家休息完，覺得需要做回自己的事，便夾個時間，等準備好就行番出來。」193要拍新劇又有新節目拍攝，還有12月的大計在籌備中。

張繼聰原定10月15日在旺角麥花臣場館舉行《Welcome to route 37演唱會》，可是臨開騷前確診新冠病毒，演唱會延期12月1日舉行。病癒後精神奕奕出席《季前賽》宣傳，他說：「疫情最高危時也未有中招，在開騷前已特別小心減少外出。可是因為綵排的錄音室有人確診，我又除口罩練歌，所以要發生的就會發生。」

（即時娛樂）