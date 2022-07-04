吳家忻ANSONBEAN拍黃Viu劇 為芫荽隨時絕交 (23:23)

ANSONBEAN與吳家忻合作《#她和她的戀愛小動作》成最佳拍檔。（大會提供 /明報製圖）

陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻（Kayan9896）、林千渟主演的Viu Original首部本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》於「黃Viu」熱播，昨晚ANSONBEAN跟吳家忻出席「Viu Chit Chat」線上見面會，跟網民互動分享拍攝點滴，又首度Live獻唱主題曲《作動小愛戀》。

第五集《#她和她的戀愛小動作》今日（21日）上架，吳家忻透露很多朋友捧場，成功勾起他們追劇的衝動。ANSONBEAN被朋友取笑他飾演的「Jason」根本就是為他度身訂造，因為Jason戇直性格似現實中的他。家忻十分認同，說：「未拍之前覺得唔似，拍完之後就發覺真係好似，你應該會成日有啲唔覺意嘅小動作會激嬲女朋友。」

劇中超愛芫荽的Hayley（吳家忻飾）和Jason（ANSONBEAN飾）在家中與室友Ling（林千渟飾）打邊爐時，Jason無問Ling意見便直接將芫荽放入爐中，令不喜歡芫荽的Ling勁嬲。原來現實中的家忻是「反芫荽怪」：「我是極度討厭芫荽，如果有朋友好似Jason咁，已經會絕交。」原來ANSONBEAN也不喜歡吃芫荽，但拍攝後他克服了討厭芫荽，同時學懂溫柔說話。

（即時娛樂）