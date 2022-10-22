《王冠5》預告曝光 出現香港主權回歸交接儀式 (14:13)

1997年香港在滂沱大雨下進行主權交接儀式，這一幕亦出現在《王冠5》的預告片段。（視頻截圖）

影視串流平台Netflix劇集《王冠》第5季下月9日上架，今季講述1991至1997年英國王室發生的重要事件，包括戴妃撞車魂斷巴黎、接受BBC專訪承認婚姻出現第三者，自己亦出軌，以及王儲查理斯拉攏英揆馬卓安密謀逼英女王退位等，據悉衆多情節惹來威廉王子及馬卓安不滿。曾獲頒爵士勳銜的《寫我深情》87歲金像女星茱迪丹芝（Judi Dench）日前亦撰寫公開信，狠批《王冠5》模糊了「真實歷史和粗鄙傳聞的界線」，擔心海外觀眾受誤導。在一片爭議聲中，長約兩分多鐘的《王冠5》預告片，還是於前日曝光。

《王冠5》首條正式預告片，除可見溫莎堡火災，還有戴妃成為追訪對象，以及接受BBC專訪的鏡頭外，英女王則一臉憂心，其中更有1997年香港主權回歸的移交儀式鏡頭，未知當年來港出席的威爾斯親王查理斯王子及末代港督彭定康，可會出現在這一章節的劇情。

另外，《王冠5》演員換了新一批，包括《哈利波特》艾美達史丹頓（Imelda Staunton）飾演英女王伊利沙伯二世，《教廷白煙》尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）演菲臘親王，《霓裳魅影》里絲莉雯慧（Lesley Manville）演瑪嘉烈公主，《盜墓者羅拉》杜明尼衛斯（Dominic West）飾演查理斯王子，《天能》女星伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）演戴安娜王妃，以及《迷幻列車》尊尼李米勒（Jonny Lee Miller）扮演英揆馬卓安。

（即時娛樂）