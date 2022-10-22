下流上車族｜鮑起靜讚演技出色 林景程期待被觀眾鬧衰仔 (13:22)

林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍等演出的無綫台慶劇《下流上車族》，首集跨平台直播收視達23.2點，昨晚播出一集繼續「派洋蔥」，反映不少移民家庭的矛盾。劇情講述毓霞（鮑起靜飾）與親生仔家寶（林景程飾）再因爭奪狗狗「次郎」發生爭執，家寶親揭「要狗唔要媽」真相。原來家寶的兒子太郎因不適應日本生活而失眠，嚴重到不能上學，後來太郎因與次郎視像過後情况好轉。

毓霞聞言鬧家寶是拆散太郎及次郎的真兇，斥他執意移民的想法自私。家寶反駁大鬧母親︰「我夠想留喺度食大牌檔、講廣東話啦，我老闆仲要係我外父，我做錯少少嘢，佢成個File車埋嚟，我一樣係適應唔到。個個人移民都有自己諗法，細路仔讀書好啲、住嘅地方大啲，全部都係為下一代諗！阿媽係你自私呀！你樣樣諗自己，淨係想攞番隻狗，你有冇諗過個孫有幾慘，你幾廿歲人有公屋揸手，叫做咩都唔使愁啦！」剛巧太郎打電話來，家寶順勢向毓霞施壓。毓霞最終屈服並眼濕濕說：「你同次郎一齊長大，嫲嫲係唔應該分開你哋。」

鮑起靜（鮑姐）與林景程在劇中有不少對手戲，她受訪時大讚景程演得出色︰「好多感情戲都係同佢做，同佢合作好舒服，同埋佢現實仲要係物理治療師，仲教咗我好多呢方面知識，我個仔真係好叻！」與金像獎影后鮑姐合作，景程事前本十分緊張︰「同鮑姐演戲好舒服，佢唔會畀到任何壓力你。我好多戲都係畀鮑姐喺現場嘅戲帶出嚟，原本我唔expect會咁演。」談到劇中有不少鬧鮑姐戲分，景程說：「演嘅時候都有請教吓佢，佢叫我唔使諗咁多，放鬆自己，入咗個角色就Ok。」景程又直指很喜歡這個衰仔角色：「話我衰仔最好呀，即係代表個角色有迴響，做演員唔諗咁多嘢嘅，都係跟個劇本盡力做。」

（即時娛樂）