蔣家旻成《美麗戰場》點擊王 陳山聰性情大變 預告好戲在後頭 (14:17)

蔣家旻自己打低自己，成為劇集《美麗戰場》精華片段的點擊王。陳山聰在劇中性格突變，他預告結局周會有場高難度衝突戲。（大會提供 / 明報製圖）

陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華、朱晨麗、陳山聰、方力申等演出的無綫台慶劇 《美麗戰場》下星期進入結局周，劇情愈見緊湊。劇集繼首播當日已以20000搜尋佳績登上Google Trend榜首，「反骨琪」蔣家旻亦憑遭性侵戲登上Google Trend第一名位置。

過去3星期，《美麗戰場》發布的30條每集精華及加長版精華影片，在官方facebook的點擊總次數已衝破433萬，蔣家旻為主角的第2集精華片段「害人不倦」的累積點擊次數逾57.7萬，曾一直佔據榜首位置，直至她的第14集精華片段「慘遭迷姦」至今早9點半已破61.5萬點擊，榜首位置才再有變動，蔣家旻自己打低自己成為劇集新任「點擊王」。

《美麗戰場》昨晚一集焦點在一言Sir（陳山聰飾）及家寶（陳瀅飾）身上。傳結局周將終極黑化的家寶，昨晚依然表現善良，反觀其經理人一言卻性情大變，向來對家寶疼愛有加的他因為一件小事而發脾氣，又呼喝家寶。山聰受訪時說從未演過這種角色︰「我因為想更進入狀態，刻意回憶昔日與金牌經理人Paco喝酒聊天的日子。我個角色有少少係向Paco致敬，雖然我拍嗰時唔係真飲，但我都會盡量捉番一啲同Paco飲酒嘅感覺，希望Paco睇咗唔會嬲我。」

山聰透露結局周將會有一場十分精彩的高難度衝突戲：「係尾聲我同陳瀅關係破裂嘅戲，嗰場戲係兩部攝影機一take過，兩take就完成咗。葉念琛導演將啲長對白畀晒我，同埋成日要我一take過演成場戲，但我Enjoy嘅。」葉念琛透露每集會有驚喜，不少角色的性格會陸續出現驚人反轉位，並預告陳瀅與方力申的感情線將迎來高潮。

（即時娛樂）