歐陽震華分享電視城休息室怪事 暫未計劃回港拍劇 (17:17)

馮素波（波姐）早前邀請好友歐陽震華（Bobby）接受其電台節目《樂齡王國》訪問，暢談合作趣事。兩人於1992年的《壹號皇庭》首次合作，波姐當時已對歐陽震華留下深刻印象。她說︰「Bobby在劇中有一段戲是被我罵，就在我走去罵他時，他剛好在喝水，結果他當場噴水。這個令我捧腹大笑，NG要重拍。」

Bobby首次與波姐演母子，則要數到2011年的《不速之約》。波姐笑指在TVB做了20多年才有機會飾演Bobby母親，Bobby則笑言，「都要等我長大了才可以做到你的兒子，你才可以head得住我！」Bobby坦言一直很尊重波姐，是因為她說話很直接。Bobby說︰「當年剛拍完《壹號皇庭》，最高記錄是一年內拍了6部劇，合共128集。我有天在清水灣邵氏片場遇上波姐，向她訴苦說『我真係好攰，就嚟頂唔順，真係好想瞓』，結果被波姐反問點醒。當時她說︰『你唔係好想有今日咩？你要紅就一定要經歷呢個階段！』這句簡而精的說話，我一直銘記心中。」

Bobby分享在電視城內密封男休息室睡覺時遇上的怪事，他說當時在睡夢中被拍醒，但張開雙眼後發覺什麼人也沒有，後來得悉該時間真的是輪到他要入廠拍攝。Bobby笑言：「可能是有『朋友仔』知道工作人員找不到我，所以幫忙拍醒我！」

Bobby被問到何時再在港拍劇時說︰「目前還是要多點私人時間去獲取拍劇靈感，我認為單靠自己是很難想像出該怎樣飾演不同的角色及人物。」

（即時娛樂）