季前賽｜姜濤張繼聰首次合作 化身大細路鬥嘴兼鬥波 (17:56)

姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安、邱士縉、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、張繼聰和葛綽瑤等合演的ViuTV原創劇《季前賽》下周一（24日）晚首播，劇集講述3位熱愛籃球的男生重拾昔日籃球夢，對戰全港首屈一指的大學籃球隊。

姜濤、張繼聰首次合作已默契十足，一停機就會互相打眼色，走到場邊射籃「挑機」。張繼聰坦言年紀大，體力不夠姜濤好。他說：「呢啲咪就係男人嘅對決囉，主要都係意氣之爭啦！我再一次輸畀姜濤，但輸得好愉快。不過，我澄清我曾經贏過嘅。其實透過呢啲小遊戲，可以增加大家嘅默契，擺番落部劇度。」

姜濤面對張繼聰的「唇槍舌劍」，明顯招架不住。他只好尷尬陪笑：「阿聰話我『蝦』老人家，只會向『長者』挑戰。原來都係真，我只挑戰過佢同導演，因為隊友太勁啦！其實我哋都係做番自己，全部人都鍾意打波，所以埋位隨時都Ready好。」

姜濤與劇中飾演其弟弟的小演員，雖然年紀相差10多年，但二人十分投契。姜濤說：「呢個小朋友係我戲中嘅細佬，佢仲話戲外都想做我細佬。其實我好想有個細佬，因為我冇兄弟姊妹。我Ig噚日有訊息話『聽日見』，以為係佢媽咪，原來係佢自己PM我，真係好識做！」

姜濤希望將來會有自己的小朋友，但見到他們的功課立即投降。他說：「依家我都唔係好識佢哋啲功課，都唔知依家教緊咩，唔記得晒。佢口中話緊張，但係現實其實好Chill，反而令我緊張，因為佢反應比我快，所以係佢教番我做戲。」

（即時娛樂）