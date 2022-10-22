明日戰記｜古天樂不怕票房被《飯戲攻心》超越︰哪部片收得都高興 (20:31)

古天樂（古仔）今日出席電影《明日戰記》謝票活動，旗下藝人胡子彤、余香凝、廖子妤、朱鑑然、吳肇軒等驚喜現身，送上裝甲頭盔及裝甲車蛋糕為他補祝52歲生日，同時為26號56歲生日的姜皓文（黑仔）提早慶祝。古仔沒料到眾人突然出現，十分意外。他說生日願望是大家都身體健康，為未來及公司打拼；黑仔就希望《明》片票房達1億。

《明》片累計票房已達7500萬，古仔感謝公司員工多年來的付出，說公司明年成立10周年，《明》片有如此成績很鼓舞，未來會拍更多好電影，創更多高峰。他說︰「公司這幾年因疫情沒什麼節日慶祝活動，明年成立10周年，有意舉辦春茗，但要視乎限聚令而定。公司成立10年，最開心幫到下一代，希望大家努力，將電影市場開創到全球。」

古仔日前在社交網分享小影迷的信件，更自爆和對方通電話。他說︰「我收到很多畫和信，他們問我很多問題，但這個小粉絲的問題最有趣。他問可否與他飲茶，又說嫲嫲廚藝了得，我便打電話給他，他剛吃完飯，我問他嫲嫲今天煮了什麼，有機會都想帶他參觀我珍藏的玩具。」

《飯戲攻心》票房直逼《明》片，兩部戲今天更在差不多時間辦宣傳活動。古仔不覺得打對台，自言每逢周六、日都去謝票。他說︰「開心兩部戲都有好成績，不擔心被《飯》片超越，哪部片收得都同樣高興。」

（即時娛樂）