陳慧琳「撻着引擎」新加坡型爆開騷 孖逾萬粉絲大合唱 (13:22)

50歲潮媽陳慧琳（Kelly）獲One Love Festival 新加坡2022邀請，日前和舞者團隊飛到當地綵排練習，昨晚（22日）正式演出，Kelly帶來由雷頌德（Mark）重新編曲的《花花宇宙》Glorious 80's一曲出場，Kelly狀態大勇，身形弗到漏，她在尖叫聲下將現場氣氛推至高潮。

Kelly跟大家打招呼後，一連唱出《都是你的錯》、《三秒鐘》、《Love Paradise》、《對你太在乎》、《北極雪》、《記事本》等多首經典歌曲；已多年未有到來新加坡的Kelly表示：「由喺機場有Fans接機，有Fans問我認唔認得自己，見到佢哋咁多年來一直支持，感動又開心，希望日後會再有多啲機會同大家表演！」

Kelly每次在造型上都落足心機，今次主題玩「型」，她先以漆皮反光tube dress登場，一連唱出多首歌曲後，再換上一身Sporty Look配大太陽眼鏡，跟一班dancer以串燒勁歌熱舞作結。

對於今次超額完成「撻着引擎」演出，Kelly說：「今次演出除咗回味金曲，亦想畀啲新鮮感大家，除咗《花花宇宙》之外，Medley嘅《大日子》同《不如跳舞》都係重新編曲，見佢台下觀眾睇開心就好了！」雖然一直下雨，但亦無礙歌迷熱情，唱到《北極雪》和《記事本》更來個全場萬人大合唱。

（即時娛樂）