過時‧過節｜毛舜筠讚呂爵安盧瀚霆表現佳 Edan獲謝君豪傳授演戲心得 (13:41)

呂爵安在戲中跟演他父親的謝君豪有不少爭吵場面。（大會提供）

由新晉導演曾慶宏執導，毛舜筠（毛姐）、謝君豪、MIRROR的呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）、談善言、袁澧林及馮素波合演的電影《過時‧過節》，將於11月24日上映。

電影公司今天（23日）釋出全新預告及6張角色海報，預告中影后毛姐一面是愛惜子女的好媽媽，另一面卻是神情悲戚的妻子，預告甫開首毛姐已情緒爆發，對飾演老公謝君豪悲痛說：「呢個世界永遠都係得你自己一個，你望唔到其他人㗎！」

毛姐早前與導演連線的Ig Live表示：「我真係好鍾意呢部戲」，她透露《過時‧過節》是她愛不釋手的劇本：「起初收到劇本時，已經好喜歡裏面所講嘅嘢，家人之間關係，都好似同我哋每一個人有關。呢部電影入面，爸爸媽媽同仔女之間係好真實，好似發生喺我哋身邊好真實嘅事咁，我相信大家睇完會好有共鳴。」

毛姐私下溫柔，在戲中卻對謝君豪發脾氣，兩夫妻長期維持緊張關係，她說：「電影入面每場同謝君豪兩夫妻嘅戲，都展現到好多夫妻之間相處嘅困難，好似我想釋放心入面嘅情緒，但係對方無論如何都係沉醉自己世界入面，唔擅於回應同交流。

劇本每一場都寫得好真實細緻，會見到我哋雙方情緒轉變，而一班新生代演員，好似兩個女仔談善言、袁澧林簡直係好勁，大家會見到不一樣嘅Edan，而Anson嘅表現亦相當之好！」

謝君豪則說：「故事入面，喺個仔Edan離家出走之後，我同毛姐兩夫妻角色，各自承受內心悲痛，冇辦法面對亦冇辦法跨越，長期都係停滯不前狀態，導致大家漸行漸遠。導演畀好多空間我哋表現角色微細情緒變化，而呢個屋企入面，人與人之間嘅關係，互相帶動同影響，令角色充滿真實感。」

飾演兒子阿陽的Edan，亦需要應付不少情緒稍重戲分，他透露事前也請教毛姐和謝君豪：「參演呢部電影好開心好難得，前輩們無私教咗我好多嘢，袋咗好多錢落我袋，好似毛姐會提點我拍攝時，要投入角色當下狀態，唔好諗住咁多嘢，要捉住嗰刻情緒。豪哥私下好玩得好調皮，成日同我講笑之餘，提醒我嘗試放慢節奏，令我感覺更加穩定，可以順住佢嘅步伐去演。」

飾演長女的談善言笑言，拍攝此片有不少偷師機會，她說：「我同袁澧林特別喜歡睇毛姐同豪哥嘅對戲，即使冇我哋嘅戲分，我哋都會去拍攝現場從旁欣賞，親身感受兩位前輩點樣從容處理情緒咁重嘅場面。」袁澧林和盧瀚霆的角色，在角色海報上面帶笑容，2人對故事推進，亦具有重要影響力，開啟眾人之間連繫。

（即時娛樂）