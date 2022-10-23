陳曉東兩女兒自彈自唱 《百份百感覺》合體 孖小方自爆鍾意Niki (14:13)

東東表示過去3年經歷很多，在大環境不斷變化下，迎接新時代，過程中產生恐懼。（鍾一虹攝）

陳曉東昨晚舉行演唱會，除了有小方和Niki擔任嘉賓，令劇集《百分百感覺》的3位主演合體外，熒幕上亦展示東東兩名女兒自彈自唱《心有獨鍾》。（鍾一虹攝）

陳曉東（東東）昨晚（22日）於西九戶外場地竹翠公園，舉行《HARBOUR THE SONIC陳曉東演唱會2022》，開騷前灑了一陣毛毛雨，幸無阻演出，東東以白馬王子造型登場跳唱，近20位舞蹈員則扮鬼扮馬迎接萬聖節，炒熱氣氛。

東東換上紫色國王服裝出台分享感受，他表示過去3年經歷很多，在大環境不斷變化下，迎接新時代，過程中產生恐懼，他說：「我不止一次經歷忐忑心情，中間遇到好多障礙，今次返香港收到好多朋友和歌迷支持，感到好溫暖，年輕時喜歡新事物，現在重視友情。」

他又特別多謝前經理人羅嘉慧、前唱片公司老闆陳少寶、前DJ夏妙然、商台DJ森美和小儀、戴蘊慧多年來鼓勵。期間，熒幕播放他兩位寶貝女自彈自唱《心有獨鍾》短片。

東東愈唱愈High，中場跳上流動舞台繞場一周，跟觀眾近距離接觸，請來C AllStar成員阿King捽碟、跳唱及派禮物，又跟舞蹈員玩射水槍。玩完一輪，他表示好熱，台下大嗌「除衫」，他扮儍說：「3除3等於1，6除2等於3。」隨後開始點唱環節，臨唱《感覺瞬間》，他透露當年因填詞人沒有交貨，所以自己就學填詞。

在Encore部分，嘉賓方力申（小方）和周勵淇（Niki）上台跟東東合唱，3人憶起20年前拍劇集《百份百感覺》往事，小方和東東自爆當年愛上Niki，小方問：「當年我還在讀書，收工時東東揸紅色法拉利送我回家，為什麼不接送Niki？」東東笑說：「我載你走，你就不會煩她！」Niki取笑小方太遲表白：「你早說，可能我們有發展。」小方語帶相關說：「得...但都未必走到最後。」台下有人大叫Stephy（鄧麗欣）名字。Niki指與東東同樣已成家，叫小方要加油，最後東東送了賤兔公仔與拳套給兩人作禮物。

個唱尾聲，東東訴說這次搞個唱困難重重，舞台設計多改動，開騷前又打風落雨，近幾個月心情起伏好大：「我好驚，但攰的時候，想到一切來之不易，會提自己用最好態度，去面對熱愛的工作。」他指有時覺得不被理解，甚至被誤解，會合上眼傾聽自己心裏聲音，他哽咽說：「我跟自己心意做選擇，就算失敗，一切都是心甘情願。」

完騷後，東東表示鬆一口氣，今次首次做戶外騷，發現需要好多能量，開騷前好擔心落雨，上落台換衫亦很趕急，準備這個騷亦要排除萬難：「場地好多限制，幾個升降台、激光、大屏幕設計不通過審批，自己和舞蹈員的服裝郵寄受阻，我騷前兩周要臨急幫舞蹈員訂萬聖節造型衫頂上，紫色件歌衫開騷前才運到。」不過他很享受跟歌迷聚會，未來會多做新歌回饋樂迷，但目前想先放假跟老婆旅行，多謝她從北京趕來港陪伴及幫忙打點。

（即時娛樂）