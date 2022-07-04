4年前曾跟黃心穎合唱 許志安重踏《保良》舞台 唔怕舊事重提：過咗去就過去 (14:42)

安仔透露早前有想過跟粉絲搞見面聚會，待疫情再穩，考慮在公司叫外賣，與粉絲一齊食當聚會。（劉永銳攝）

無綫籌款節目《星光熠熠耀保良》昨晚（22日）舉行，許志安、關心妍、陳潔靈、泳兒和After Class等任表演嘉賓。

許志安自2019年被揭與黃心穎出軌，發生「安心事件」後暫停工作。今年簽約環球並推出新歌《人與人之間》，日前正式復出，先開網上直播音樂會，再亮相ViuTV。

昨晚他為《保良》演出，並表示差不多5年未返電視城，綵排時重遇相識多年幕後工作人員，互相問候交流養生之道。

今次為《保良》演出，惹來網民重提他與黃心穎2018年在同一節目，手拖手合唱《會過去的》的片段。對於被舊事重提，安仔平靜回應：「不需要想太多，過去的就過去，最重要這一刻、這一秒，做好自己。」他承認不開心的階段已過去，現在抱正面心態面對，會用盡200分努力去做好自己，過去就讓它過去。

提到復出後第一首派台作品《人與人之間》，上榜後成為電台冠軍歌，安仔視為電台贈他的好好禮物，他說：「對我來說，今次是重大鼓勵，沒想過能成為冠軍，或者要有幾多冠軍。希望大家鍾意首歌，因為歌入面是講人生都有美好片段，和不同階段的經歷。」

談到粉絲對他非常支持，安仔深受感動，形容他們是無價之中的無價寶，會好好珍惜，承諾會唱更多好歌作回饋。他透露早前有想過跟粉絲搞見面聚會，待疫情再穩，考慮在公司叫外賣，與粉絲一齊食當聚會。他暫時未打算再開網上音樂會，盼望可以開演唱會但未有確實日期，正積極錄新歌籌備新EP，期望明年上半年推出。

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（即時娛樂）