獎門人｜李佳芯「娃娃音」嗲高層 黎諾懿濕身透點惹起哄 (15:57)

李佳芯玩遊戲時要「講10句嗲男人的說話」，可惜後勁不繼失敗而回；而黎諾懿身穿白Tee被淋濕，意外透點惹起哄，遭志偉取笑BLACKPINK﹗（大會提供）

無綫節目《開心無敵獎門人》，今晚（23日）播出一集嘉賓包括「高Ling條長隊」高海寧（高Ling）、李佳芯（Ali）、黎諾懿、糖妹（黃山怡）及關曜儁（Leo），及「東張西望隊」林溥來（Patrick Sir）、區永權（Albert）、游莨維（一蚊Joe）、吳幸美及陳懿德（Rachel）。

自嘲「轉數慢」的高Ling原來好蠱惑，除了在「開心無敵拍蛋蛋」環節中，「偷雞」拍打Patrick Sir頭部外，玩「開心無敵拍拍拍」時，又出「陰招」分散Rachel注意力，結果受害者Rachel遭獎門人窒「人蠢冇藥醫」，又遭同隊Albert大派檸檬。

雖然「干擾」策略成功，但之後高Ling被一蚊Joe篤爆「走數」，要補食「辣辣壽司」，豈料高Ling再度賴皮玩撒嬌，向獎老之一的程浩駿，餵食沾滿Wasabi的壽司飯，忽然「幸福降臨」的程浩駿即嘴角含春，乖乖張開口就範，激到獎門人發火：「你唔使返嚟喇！」場面搞笑。

在《仨心友行3》中自認不懂嗲男友的Ali，在「開心無敵爆大波」環節要挑戰弱項，題目是「講10句嗲男人的說話」，本集蠱惑MVP高Ling即教Ali，以獎門人作假想對象，識做的Ali秒轉「娃娃音」連環大讚獎門人：「好靚仔」、「你好叻呀」、「好勁呀」，可惜後勁不繼，最終更被大波波嚇到暴走。

諾懿則在大波波壓力下，引發「爆料」潛能，他「唱」完高Ling有好多樓揸手，又揭Ali又窮又無人要，場面爆笑。及後的「開心無敵彈遮遮」環節，首次安排全部嘉賓「無雨衣」上陣，實行"Let's Get Wet”，結果淋到糖妹慘叫：「底褲都濕埋。」諾懿更白Tee變See-through，性感透點引全場起鬨，更獲獎門人賜封"BLACKPINK"！

今集「開心無敵呼拉圈」派出兩隊高妹，有高Ling及諾懿對戰吳幸美和Patrick Sir，落足力玩的高Ling，脫掉外套應戰，吳幸美甫出場被獎門人挖苦「好鬼重」又「笨拙」，結果Patrick Sir一抱上手即表情管理失控，忍唔住「嘩」了一聲，狀甚痛苦。

（即時娛樂）