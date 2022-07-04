思家大戰｜何泳芍呻拍完《港女野人》不再優雅 何沛珈大膽答案嚇窒李思捷 (16:15)

麥皓兒率領的「再選港姐」隊，成員包括李芷晴、何沛珈、莫韻諰及蔡菀庭。（大會提供）

身高171cm的何沛珈一埋身，已令思捷畏「高」（左圖）；何泳芍被蘇師傅讚相當「揪」得。（大會提供）

由李思捷主持的第二季《思家大戰》，今晚（23日）播出一集，嘉賓邀得堪輿學家蘇民峰率領「野人開壇」隊，成員包括《港女野人》四名港姐出身的J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）；及麥皓兒率領的「再選港姐」隊，成員包括李芷晴、何沛珈、莫韻諰及蔡菀庭。是集美女如雲，眾人是否「美貌與智慧並重」就要看過節目才知，不過就意外揭穿一班女神「真面目」！

「港女野人」自我介紹時，4女聲稱於節目經歷攀山涉水後，皮膚變黑之餘亦愈來愈捱得，Honey更指向「再選港姐」隊無奈謂：「其實我哋拍《港女野人》前好似佢哋咁優雅...」

蘇師傅隨即以相學角度「爆料」，指一身古銅色兼「腮骨有力」的Honey真堅「揪」：「男仔唔好恰佢，實唔夠佢打！」蘇師傅又指擁有「兜風耳」的Amber作風大膽、鍾意整蠱人，Nicole則被指具嫁入豪門潛質，Jessica的「頭腦線」更是蘇師傅前所未見的短，到底又代表什麼呢？結果一開波，「野人開壇」隊連環答中題目，惜「有頭威冇尾陣」，蘇師傅自辯：「我同Amber全晚瞓唔著，因為要上呢個節目，我哋緊張得滯。」

獲讚優雅的「再選港姐」隊亦估不到表現得好放，問到「女性會整形/整容嘅身體部位」時，何沛珈不單止大力連拍4下燈搶答，更粗豪地答出震撼性答案，令思捷滴汗說：「我唔知出唔出到街，依家啲港姐真係大膽，咁都講得出。」身高171cm的何沛珈一埋身，已令思捷畏「高」，為了配合思捷高度，何沛珈即含羞答答拋出「禮貌腿」3個字，並邊說邊擘腿蹲低，場面趣怪。

相識廿多年的思捷和蘇師傅，互爆年少輕狂夜蒲史，蘇師傅除了絕密花名曝光外，更被爆年掙天文數字。

（即時娛樂）