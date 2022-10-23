汪明荃對Do姐唔續約無綫感愕然：會尊重佢意思 (16:57)

無綫籌款節目《星光熠熠耀保良》昨晚（22日）由汪明荃（阿姐）帶領森美、陸浩明、梁凱晴、吳幸美及周奕瑋擔任大會司儀。

提到效力無綫長達44年的鄭裕玲（Do姐），宣布不續約無綫，阿姐對消息感愕然和預計不到，但未有不捨感覺，她說：「她（鄭裕玲）又不是退休，以後還有機會見面，不需要刻意為此約食飯。聽說她想自由身，會尊重她意思，她想有選擇性地工作，我都是。」阿姐自爆跟無綫剛續了2年合約，對於被讚她鎮台之寶地位仍屹立不倒，阿姐謙稱不敢當。

提到無綫又少一位經驗豐富資深司儀，阿姐覺得公司有大量新人，他們都好叻、記性好又口齒伶俐，不過要慢慢讓觀眾接受。

阿姐與後輩鍾柔美（Yumi）繼合唱《迷人Pink Lady》後，昨晚再次合體獻唱《華麗轉身》。阿姐指歌曲內容要表達深情及帶點滄桑，而Yumi是新人剛入行，故擔心對她有難度。Yumi說：「《迷人Pink Lady》因為跳唱歌，難度不算太大；《華麗轉身》則是經典主題曲，都擔心自己唱不出那情感，多得Johnny Yim老師教我用另一個方式唱。」她自稱有重溫阿姐昔日經典劇集歌，希望下次有機會合唱《熱咖啡》。

（即時娛樂）