蔡思韵周漢寧出戰東京電影節 靠電影保留香港霓虹燈文化 (18:03)

蔡思韵（Ceci）和周漢寧有份演出的電影《燈火闌珊》，電影為唯一入選競賽單元的港片，入圍「亞洲未來」競賽單元，將在東京全球首映，並獲邀為第19屆香港亞洲電影節閉幕電影。

《燈火》故事圍繞香港別具一格的標誌霓虹燈，Ceci說：「霓虹燈在香港開始式微，但這是個超美好，並且是多代人的回憶，希望可以透過這部戲，將霓虹燈的美和光芒呈現給觀眾，並將它封存在電影當中。當然十分開心這套電影，可以去到其他地方，例如日本，能夠去東京電影節相當開心，亦很樂意將香港很靚的特色跟其他人分享。」

在戲中作為霓虹燈學徒的周漢寧，亦有很深感受，他說：「拍攝前有1個月跟霓虹燈師傅學習製作技巧，一開始頗驚，因為有些動作要『過火』，所以做極都做不好。心理上跟自己說不是很熱，下定決心去做好後比起之前順手，不過師傅笑指做起來似樣，但就只得個樣。經過今次近距離接觸過後，覺得這種工匠精神相當值得敬佩。」

對於自己有份演出的電影入圍競賽單元，周漢寧表示既興奮又緊張，首次到外國工作，並很久沒有離開香港。Ceci同樣表示開心和榮幸，她說：「當然會好好準備行紅地氈，不過最希望抽時間外出食飯，難得可以去日本希望回港前一晚可以去飲少少酒，開心一下。」

（即時娛樂）