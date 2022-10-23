蔣家旻靠奸上位 開心成為世紀賤精 有信心年尾女配角獎 (21:43)

蔣家旻（Angel）入行16年，2020年憑劇集《反黑路人甲》「水姐」一角擺脫乖乖女形象後，今年再下一城，於無綫台慶劇《美麗戰場》中飾演為求目的用盡陰招害人的「反骨琪」。劇集出街後，Angel成為網上熱搜焦點。「當日接到劇本，已覺得琪琪無人性又無良心，多得導演（葉念琛）寫的對白，我才可以沒顧忌去到盡，用想像力加自己方式演繹得角色更衰格。」Angel表示拍攝前做足功課，既參考了張家輝在劇集《天地豪情》中的奸樣，也研究女性鬥爭題材的韓劇女演員演繹角色時的表情和說話態度。

Angel開心被觀眾封為「世紀賤精」，對年尾的最佳女配角獎項有信心。「有人覺得我行得比別人慢 ，如果早幾年要演這角色，我未必處理到，現在時機剛好。琪琪是我入行以來最衰格、最大挑戰及最大發揮的角色，希望是我的代表作！希望這個氣勢能延續，令我有信心在年底頒獎禮打入5強。」Angel希望將來有機會演殘障人士、喜劇中的醜女角色，以及面對人生、事業及愛情的現代女性。

今年32歲的她仍然單身，雖然想事業、愛情同時兼得，但難得事業運來到，即使身邊有追求者，自己亦不抗拒識新朋友，但愛情會放在較後位置。「這兩年難得等到機會，想專注衝事業。如跟不適合的人在一起，工作和心態也會受影響，我寧願放棄愛情。沒有愛情，我也可以，很享受一個人。」為了保護戀情不想有太多壓力，Angel坦言即使有拖拍也會盡量低調，等有天雙方感情穩定，認定對方為結婚對象時才公開。

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（即時娛樂）