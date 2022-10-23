季前賽｜姜濤最大挑戰拍趕走細佬戲分 張繼聰銅鑼灣「裸跑」唔尷尬 (19:40)

呂爵安在劇中打籃球有全副裝備上陣，包括護胸﹑護肘等。（ViuTV截圖）

姜濤和劇中飾演他的細佬，有不少對手戲，姜濤還讚「細佬」帶他入戲。（ViuTV截圖）

姜濤自爆劇中最驚的一場戲；張繼聰在銅鑼灣「全裸」演出不感尷尬。（ViuTV截圖）

由MIRROR成員姜濤﹑陳卓賢（Ian）﹑呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley），聯同張繼聰﹑ERROR成員193（郭嘉駿）及肥仔（梁業）等合演的ViuTV原創劇《季前賽》，明晚（24日）首播。ViuTV昨晚（22日）播出劇集製作特輯《賽前製》，姜濤在節目中表示：「打籃球嘅意義對每個人都好唔同，對於我嚟講，係純粹嘅開心，係嗰種可以帶畀我同舞台差唔多開心感覺。」

Ian則說：「我打籃球仲早過打排球，我小學已經打籃球，算係我最鍾意運動，就算我之前打排球，我都有打一啲校內校外嘅籃球隊，同埋成日落街場鬥波。」

Edan表示：「基本上由中一至中六都係每一日小息﹑放Lunch放學都係打籃球，每日都打到成身汗。」Stanley則稱：「籃球都佔據咗我中學時段好大篇幅，中一開始打籃球，13歲左右參加青苗，接受一啲正式訓練，校隊呀﹑區隊呀，最後有參加一啲聯賽。」

張繼聰則說：「講球齡，我諗我係最長嘅，說不定姜濤未出世，我已經打緊籃球，由中三開始打波，到20幾歲因為開始要做嘢，就少打咗，30歲開始重拾對籃球熱誠，有5﹑6 年跟專業籃球員比賽。」

談到劇中最難忘的一幕，姜濤坦言是跟劇中弟弟「老闆仔」嗌交一場戲，兩兄弟嗌到面紅耳赤，姜濤說：「點解成日都咁唔聽話？」「老闆仔」表示憎死姜濤，姜濤接着說：「好呀，憎死我吖﹗」

姜濤在節目中說：「我同細佬關係嘅嗰啲戲比較難，我記得有場戲我要趕走細佬，嗰場戲係我最驚一場戲，因為冇呢啲經歷，要靠想像，嗰場戲係我演戲最大挑戰，因為情緒要好大轉變，好好彩老闆仔真係好叻，帶到我入戲。」

至於阿聰在劇中有場在銅鑼灣疑似裸跑戲分，雖然鏡頭已打格，但仍隱約見到阿聰除剩內褲。雖然劇中近乎全裸演出，但阿聰不覺尷尬，他說：「拍嘅時候有疫情，亦可能因為疫情，所以銅鑼灣冇咁多人，坦白講，演員進入角色後就冇尷尬呢回事，將來同啲子孫講我喺銅鑼灣將近裸跑，咁都幾開心。」

此外，姜濤向來喜歡玩彈額頭，製作特輯中他連導演袁劍偉和張繼聰都未能倖免。

另外，童愛玲﹑劉錫賢和歐錦棠亦有份演出該劇，當中童愛玲演姜濤媽媽，2人有不少對手戲。童愛玲表示接此角色時，都需要不少勇氣，而姜濤大讚劇中媽媽拍喊戲時，話有就有（眼淚），令他佩服。

（即時娛樂）