阿Mo留醫近3個月 李盛林牧師Fan Club聚會上傷心落淚 (21:24)

MIRROR演唱會的嚴重墜屏意外發生至今已接近3個月，被擊傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，康復之路漫長。阿Mo的父母及女友蘇芷晴（So Ching）這幾個月來陪住阿Mo走過難關，每天到醫院探望、陪伴。阿Mo的一眾舞蹈員好友、MIRROR成員亦非常關心阿Mo的情况。一眾Mo友早前為阿Mo舉辦的生日應援活動，就有近萬市民參加。阿Mo的Fan Club「MOLALA」早前就與Mo爸李盛林牧師及Mo媽見面，分享大家的近况，互相慰問，李牧師在活動上傷心落淚，令人心酸。

MOLALA在社交網分享聚會照片，留言︰「由事發至今，已經接近三個月，大家也在慢慢的重新適應很多事情，重新面對不同的挑戰。在這段時間，我們每一天都記掛著Mo Lo C，而Mo爸爸（李牧師）亦同樣記掛着大家，關注大家的狀况，因此今天晚上，Molala特別相約Mo爸爸及Mo媽媽來一次短聚，分享大家的近况，以及互相慰問。藉着這次會面，大家互訴心聲，分享感受。最後，Mo爸爸亦與大家一起祈禱，師母更為大家每人送上一個溫暖的擁抱。Mo Lo C，我們知道你一直很努力，我們也會一樣的。我們會繼續為你和大家祈禱，神必會看顧，我們會等待著你回來。我們同樣都擔心So Ching嘅情緒，希望你支持住，lala撐你。最後：政府『跨部門工作小組』，又一個月過去了，耳中仍好像聽著『已到最後階段，到尾聲了』，但仍是。。。🦒🦒🦒🦒♾️♾️🦒🦒🦒🦒，希望有關部門正。⚠️⚠️⚠️」

另外，李盛林牧師8月尾時開設了Instagram帳戶為兒子禱告，他今日澄清其代禱信中提及「吞嚥反射神經能完全康復」，是指要為阿Mo的吞嚥反射神經能完全康復禱告，說兒子現在還未可以。

（即時娛樂）