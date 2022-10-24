艾粒尾場演唱會 余文樂拍片送驚喜 明年10月開Part 3？ (14:07)

組合艾粒成軍20周年，於九展舉行的一連4場演唱會，昨晚（23日）尾場演出，少爺占大爆當奴愛追名牌，本來他看中的品牌背心，後來發現件衫8000多元，而且是女裝，而陳慧琳也曾穿過此款背心拍照，於是他便改變主意，決定送另一份禮物，為當奴了個心結，少爺占說：「當奴被指是潮人第二把交椅，宿敵是潮人第一把交椅余文樂，其實余文樂為避他去了台灣啦！」此時熒幕播出短片，片中的余文樂說：「最潮梗係阿奴啦！Yeah！」收驚喜的當奴即時眼濕濕。

當奴扮英雄人物「黑蜘蛛俠」登場時，全場歡呼，他激動得沙聲，仍不忘搞笑：「死喇，我係咪中咗（新冠病毒），係咪中咗蜘蛛毒？」他立即飲水滋潤喉嚨，繼續撐住演出，少爺占唱歌則遇上咪高峰失靈，自彈自唱呂爵安的《E先生連環不幸事件》時，亦出現NG重唱狀况，最後有驚無險過關。

艾粒鳴謝台前幕後通力合作，令主辦方落實明年2月開Part 2演唱會，少爺占說：「可能Part 2是棟篤笑為主，若果觀眾反應好，明年10月開Part 3以唱歌為主。」音樂會尾聲，艾粒兩度安歌獻唱，並跟全場大合照留念，又承諾未來繼續帶歡樂給大眾，祝福移居海外的粉絲「相信善惡、好好活著」。

當奴受訪時表示開騷心情激動，沒想到大嗌至聲沙沙，他又自爆：「臨出場安歌，聽到粉絲大合唱《組合》，忍不住在後台喊了出來。」

講到獲余文樂拍片認同潮人地位，當奴說：「呢單實笑一世，搵到余文樂拍片送給我，呢份禮物是無價的，好感動，但我不敢擁抱少爺占，驚他會喊。」

艾粒透露收到公司送禮，將為他們買紅隧廣告宣傳Part 2演唱會，至於是否加開Part 3？少爺占笑言是忽發奇想，未知會發展如何。

（即時娛樂）