樊亦敏唱出「追夢初心」勁感人 重溫趙雅芝邱淑貞郭可盈昔日靚樣 (16:02)

無綫綜藝節目《香港小姐再競選》將於周六（29日）晚八點半至十點半翡翠台播映，並由周奕瑋、鄭衍峰、黃庭鋒及林正峰擔任司儀，參賽佳麗全部均為歷年未能成為三甲的港姐，包括1號梁允瑜、2號蔡菀庭、3號陳懿德、4號黎寬怡、5號李天縱、6號李芷晴、7號賴彥妤、8號鄺靜汶、9號黃婉恩、10號王嘉慧、11號何沛珈、12號關楓馨、13號麥皓兒及14號莫韻諰。

陳百祥、高海寧、葉念琛及袁偉豪等擔任評判，陳曉東、前港姐樊亦敏、吳幸美及蘇韻姿擔任表演嘉賓。

一年內勁減40磅的樊亦敏成為焦點，當晚她以一襲灰色晚裝裙見傳媒，及後換上貼身半透視連身裙以師姐身分，帶領師妹吳幸美、蘇韻姿及14名佳麗獻聲，艷壓群芳。

樊亦敏感性說：「每年可以得到港姐后冠只得3位佳麗，但只要大家唔好放棄一齊努力，或者會得到比起后冠更加珍貴嘅獎賞。」接著大會剪輯多位歷年來沒有奪得三甲港姐參賽片段，包括趙雅芝、周海媚、邱淑貞、郭可盈、張可頤、陳妙瑛、麥美恩、湯洛雯、陳芷菁、何婉盈及郭少芸，當中有演技備受公認的實力演員，也有司儀及主持界人材。

樊亦敏受訪時坦言能參與是次盛事，額外感動及勾起昔日參選點滴，她說：「參選港姐前我好似一張白紙咁，但參選咗港姐後就眼界大開，選美唔單只係訓練個人，仲係鍛練大家同群體成長，蛻變成更成熟更美麗更有智慧。當晚我好感動，無論係唱歌抑或講嗰番說話，我都係真心祝福歷年來所有港姐，可以擁有美麗璀璨嘅人生，我好為現場嘅參賽佳麗感到驕傲。」

當晚表現最令人眼前一亮，分別是現年35歲的2011年的港姐李天縱，及現年34歲的2007年的港姐麥皓兒。已為人母的李天縱身形弗到漏，更比11年前輕了2公斤（4.4磅）。李天縱受訪時笑言生完小朋友後，體重曾暴升至60公斤（132磅），現已回復46公斤（101.2磅）左右。

李天縱指當她得悉有相關比賽，只花一秒時間已決定參選，並謂感恩終於夢想成真：「人生之中，很少有人能夠失去了，但在若干年後還有重來的機會。我希望通過呢次比賽，展示我不為人知嘅魅力、才藝、努力同堅持。」對於入行以來一直面對的「廣東話發音」問題，李天縱坦言已看開：「我再練10年都會有口音，所以我就不糾結了，我能聽得明白，表達明白，就OK了，可能帶口音的廣東話能帶給觀眾歡樂。」

至於參賽期間，全程獲男友丘梓謙（蔥頭）支持的麥皓兒，雖然當年的22吋「黃蜂腰」不復再，但依然保持24吋纖腰。皓兒在台上表示，曾經為了演好師奶角色，曾增磅至145磅，最後與樊亦敏一樣，於1年內減掉逾40磅。

對於今次參賽，皓兒起初有點猶豫，後來竟因皮膚關係，獲製作組看中及支持參選：「佢哋話我啲皮膚好年輕，都多謝佢哋。」她又感激男友給予實際支持：「今次我才藝表演係跳唱，我練習時，佢有提點我邊啲動作會Smooth啲、好睇啲。同埋佢再冇引誘我食嘢，佢係油浸都唔肥嘅類型，之前成日話煮宵夜畀我食。」

（即時娛樂）