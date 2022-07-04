我們的主題曲｜盤點《四葉草》昔日青澀Look 唐詩詠憶塞班島興奮拍外景 (19:58)

何雁詩和鄭俊弘夫妻檔攜手合唱《都市的童話》主題曲《傻癡癡》。（大會提供）

唐詩詠﹑黎諾懿﹑姚子羚和楊秀惠曾演過《當四葉草碰上劍尖時》，昔日眾人青澀片段曝光。（大會提供）

無綫綜藝節目《我們的主題曲》昨晚（23日）一集主題是「青春劇集篇」，請來黎諾懿、唐詩詠、丁子朗、劉穎鏇（Tiffany），及「聲夢幫」冼靖峰、何晉樂、潘靜文及林君蓮，大談拍攝《四葉草》系列、《青春不要臉》及《青春本我》點滴。

「聲夢幫」還獻唱《四葉草》系列經典歌曲、《青春本我》主題曲，另外同屬「聲夢幫」的詹天文則與有份參演《荳芽夢》的露雲娜合唱劇集主題曲。

詩詠憶述當年拍攝《當四葉草碰上劍尖時》，與其他演員感情要好，又指對於能夠前往塞班島拍外景感到興奮：「好似同同學去旅行咁，我哋會玩遊戲玩到成塊臉貼滿膠紙，輸咗嗰個要去酒店大堂度講一輪英文，我好記得嗰個係梁漢文。」

詩詠又指喜歡劇集主題曲《Shining Friends》，並指當年拍完畢後，下載該首歌傍身：「首歌完全將我哋嘅情景呈現出嚟，我拍完之後有Download番，唔開心時會攞番出嚟聽，即刻覺得好溫暖同個人正面好多。」

丁丁透露當年讀中學時，碰上《點解阿Sir係阿Sir》劇組，前往其學校進行拍攝，並謂對於能夠目睹陳豪真人感興奮：「當時心諗原來陳豪咁嘅樣㗎喎。」他又指朱敏瀚當時亦身處拍攝現場，又謂之後能與對方在無綫成為同事感到神奇。Tiffany則自爆是《赤沙印記@四葉草.2》粉絲，透露當年因為受劇集影響而加入排球隊。

明年便邁向20周年的《四葉草》系列，當年成功捧紅不少面孔，除了唐詩詠及黎諾懿，還有Race@2R、周勵淇、陳自瑤、黃又南、鄧麗欣、姚子羚、吳卓羲、楊秀惠、羅子溢、洪卓立、陳家樂、趙碩之及衛詩雅等，昨晚眾人的青澀樣更先後曝光，當中以姚子羚最大反差萌，詩詠的稚氣樣亦是相當吸睛。

每集尾聲都會請來藝人或歌手獻唱經典劇集金曲的《我們的主題曲》，昨晚請來鄭俊弘及何雁詩夫妻檔攜手合唱《都市的童話》主題曲《傻癡癡》。製作組還相當用心，安排鄭俊弘及何雁詩前後至少換了7款不同顏色的「情侶裝」。

鄭俊弘事後笑指換情侶裝是監製主意，並謂他和太太負責構思動作：「簡簡單單好似幾得意，可以同太太一齊拍嘢係開心嘅。」問到私下會否刻意情侶裝，鄭俊弘笑謂：「我哋有時都會著吓嘅，有時又會唔覺意襯咗。」

（即時娛樂）