陳柏宇全新專輯搵囡囡題字 Abi搞笑唱字母歌兼貪靚狂照鏡 (21:09)

陳柏宇花了2年時間製作的全新專輯《The Fight Goes On》，透過6首作品不同風格的作品，用歌聲與樂迷分享面對瞬息萬變時代的心理與心態，而為了突出專輯的主題，今次更由囡囡Abigail（Abi）為專輯題字！

去年Jason在紅館舉行演唱會時，他特別以"Fight For"作為演唱會主題，以本身經歷，再加上社會環境與大氣候的發展，而製定歌單，讓觀眾感同身受每個段落的情緒起伏，而《對得起自己》除了成為演唱會的點題之作外，也是專輯《The Fight Goes On》的開端，將"Fight For"理念延伸。此後，Jason接連推出了《有我》、《墜落》及《命盡頭》3首歌，放大"Fight For"理念，而即將於10月28日推出的新歌《有天》，也提出了重生的契機：「有人在，有信念，就會有將來。」

為了強化專輯的主題，專輯創作總監兼MV導演Kenji，構思歌曲MV都以一家人故事串連，而唱片封套設計，亦用紅線串連這個故事，碟內另附有一家人照片，以傳遞由自己一個人去"Fight For，到下一代"The Fight Goes On"，都能保持著"Fight For"精神，亦因為這個構思，Jason囡囡Abi亦特別邊學邊寫唱片封面上專輯名字，以表達傳承意思。

今次由Abi為專輯題字，要動員Jason跟老婆符曉薇（Leanne）才能完成：Jason坐在一旁以默寫英文字母方式，叫Abi寫出"The Fight Goes On"，Leanne則從旁拍片紀錄過程。過程中，Abi十分搞鬼，一時將A字倒轉寫，一時又興起唱字母歌，一時又眼定定望著鏡子，被Leanne取笑她貪靚。

（即時娛樂）