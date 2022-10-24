劉佩玥陳曉華曾處「港姐戰場」 戲裏戲外姊妹情深 (20:17)

無綫台慶劇《美麗戰場》，焦點集中在陳瀅與蔣家旻所飾演「鍾家寶」與「鍾家琪」身上，姊妹間仇恨鬥爭從頭到尾都難分難解。

至於劇中飾演「李靜兒」與「林小美」的劉佩玥與陳曉華，原本一對好姊妹，因經不起考驗結果決裂變成反目，讓觀眾思考女人之間，究竟能否做到友情永遠不變？

同樣身處過「港姐戰場」的劉佩玥與陳曉華，合作過後始知原來彼此性格相近，戲外延續「靜兒與小美」姊妹情，更同聲同氣表示不介意被「世紀賤精」蔣家旻搶風頭，還推舉劇中飾演「徐富貴」的林盛斌，應獲提名角逐今屆《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步男藝員」獎，力讚他是導演葉念琛選角之中「最好的選擇」。

劉佩玥與林盛斌(Bob)劇中演一對，部分情節似曾相識令觀眾津津樂道，擬影射城中富商劉鑾雄(大劉)與太太甘比(陳凱韻)的故事。劉佩玥笑言希望跟Bob組年度「最強CP」，大讚對手演出太過令人有意外驚喜，她說：「Bob以往在電影及綜藝節目見得多，劇入面竟見不到他平日搞笑一面。有幾場戲全靠他，我才能做出患得患失、有他守護在身邊深情感覺，換轉其他人去演，會不及他有說服力，他是『the best choice』！是導演送我的禮物。」

陳曉華為演活戀愛大過天的林小美，主動為角色添加傻更更元素；提起劇中她甘願承受演「渣男」的丁子朗欺騙、辱罵和毆打，現實中性格硬淨的她，替角色十分氣憤，也相信有好多女仔有類似經歷而感同身受。她回想人生中被好友出賣，「我原本只跟一位好姊妹分享秘密，怎知從第3者口中聽回我的秘密，於是從此斷交。事隔幾個月我再重遇該好姊妹，大家重提此事，她否認是她爆料。始終大家有感情，我選擇信她，如果當初我有問，就不會令鬧交鬧到喊，之後和好大家更珍惜。」

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（即時娛樂）