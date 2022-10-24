蘇施黃患大腸癌三期 手術切除15cm大腸 驗出淋巴受感染 (21:44)

現年67歲的蘇施黃於2005年患乳癌，手術後康復，如常生活與工作，日前她在個人YouTube頻道親揭患上大腸癌三期，再與癌魔搏鬥，仍鬥志高昂。蘇施黃在醫院病房拍攝短片，原來她於9月尾已接受腫瘤切割手術，目前已回家休養，11月份會接受化療。

短片以「照腸結果出咗啦！」為標題，見她精神不俗，中氣十足，她詳細說檢驗出患大腸癌的經過。她說：「點解做檢查呢？因為我屙血，情況就好似痔瘡，屙三幾日停，過一個多月後又屙鮮血，但唔痛，會是什麼呢？再去睇醫生，醫生話照腸睇睇比較穩陣。」阿蘇是上月26日入院做檢查，照心、肺、腸、胃，報告出來發現患大腸癌，要立即接受手術，住院8日後已回家，稍後再接受化療。

阿蘇父親也曾患大腸癌，她擔心自己遺傳這個病有惡化情況，所以做完手術後再做詳細檢查，她續說：「我星期一入院檢查，星期三切了大腸轉角位15cm，因為這部份有個腫瘤，還抽取了側邊25粒淋巴，其中3位有感染，醫生晨早已經話肯定不是第一期，驗出來是大腸癌第三期，醫生於完手術後再幫我做檢查，幸好驗出癌細胞沒有擴散到身體其他地方。」她指手術後第三日精神已回復，不想再吊水，好讓她進食。她是做微創手術，傷口都不覺得好痛，可以落牀在病房踱步，嫌房間太細更走出走廊行 ; 她又感謝醫生、護士和護理人員照顧。她的短片中還介紹住院幾日的飲食紀錄，燒腩仔、炒貴刁、紅燒豆腐、蝦餃點心與黑椒豬扒等，認真好胃口。她還寫道：「係醫院食得好，有病變冇病，鬼打冇咁精神！」不少網民留言祝福蘇施黃早日康復。

（即時娛樂）