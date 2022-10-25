美麗戰場｜陳瀅哭別嫲嫲呼天搶地 丁子朗乞丐Look曝光 (13:14)

昨晚一集《美麗戰場》，陳瀅哭別嫲嫲程可為一場戲，是演技大考驗；丁子朗的乞丐造型曝光，連劉穎鏇也認不出他。（大會提供）

無綫台慶劇《美麗戰場》今個星期播出結局篇。上周「反骨琪」回歸誓要跟家寶（陳瀅飾）鬥個你死我活，可惜害人終害己遭性侵，並釀成死亡事件，「反骨琪」要逃亡避風頭。

琪琪再度失踪後，劇情主線落回家寶身上，結局周家寶除會終極黑化、與一言（陳山聰飾）爆衝突、與靜兒（劉佩玥飾）決裂，及與振宇（方力申飾）等的感情瓜葛亦會逐一揭開，當中牽涉何依婷及朱晨麗。

昨晚（24日）播出一集，家寶繼親父離世後又一打擊，劇中唯一親人嫲嫲（程可為飾）病重離世，該場哭別戲對陳瀅是演技大考驗，除了忍淚強顏歡笑讓嫲嫲安心上路，當嫲嫲離去後，又要接連做出呼天搶地、疲倦不堪及閉目哀悼等不同情緒，哭崩場口更青筋暴現。

陳瀅表示由於要配合情緒，該場一Take完成，事前與幕後工作人員做大量溝通。她又謂能夠順利完成，全靠嫲嫲程可為、好姊妹劉佩玥及陳曉華幫忙：「可為姐好容易令我相信佢係我嫲嫲，佢都係感情好豐富演員，絕對幫到我投入。呢場戲同車入面嘅喊戲，我都好鍾意，幾位姊妹令到成件事更淒美，因為大家都好Into件事，我哋拍完都攬住大家，大家真係痛住去做呢場戲，我哋唔係演緊戲，係感受到個氣氛。」

網民對「終極Big Boss」誰屬感興趣。盛傳結局周有重要角色離世，即時眾說紛紜，除了「反骨琪」被指是終極Big Boss外，昨晚最後一節以乞丐造型現身的渣男裕進（丁子朗飾），亦並列終極Big Boss，有人猜測他會與「反骨琪」聯手報仇，亦有人揣測他會與「黑化阿寶」對決。

對於裕進「丐化」，網民直指抵死，無綫娛樂新聞台發放丁子朗變裝片段，原來丁子朗每次埋位前，均需花2小時化乞丐裝，由於與真人反差太大，除了同劇陳瀅忍不住「食花生」，丁子朗在電視城遊走時，就連江欣燕及劉穎鏇亦認不出他，劉穎鏇更瞬間「凝固」，相當搞笑。

（即時娛樂）