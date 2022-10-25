港女野人｜何泳芍靜態閉氣展實力 Jessica獲讚有「潛」質 (14:33)

陳若思行澗時表現甚遴迍，而她穿上紅色拖鞋亦成笑柄。（大會提供）

港姐出身的胡美貽（Nicole）、陳若思（Amber）、何泳芍（Honey）及廖慧儀（Jessica）主持J2台節目《港女野人》，昨晚（24日）及今晚（25日）兩集，4位「港女野人」分別挑戰「行澗」及「潛水」。

在「潛水篇」，本身擁有專業潛水教練牌的Honey由「野人」升呢「達人」，親授Jessica及Nicole freediving技巧之餘，還讓2人體驗「靜態閉氣」。

她們穿上泳衣及貼身潛水衣，盡顯驕人身段，freediving期間先後遇上水母及膠袋，Jessica被嚇至連環尖叫。Honey浮潛時遇上膠袋感嘆表示：「水底世界好靚好寧靜，希望大家多啲珍惜。」之後Nicole及Jessica在Honey指導下，學習「靜態浮潛」前要掌握呼吸技巧，有瑜伽底子的Jessica較快上手。

到「實戰」一刻，示範表演的Honey在水中閉氣長達3分鐘依然沒有異樣，只是偶爾出現「抽搐」，嚇得Nicole及Jessica甚為緊張，Honey事後親自解構抽搐之謎。

輪到Jessica與Nicole上場體驗，之前有浮潛經驗的Nicole，由於不懂游泳，每次都要專人陪同；這次雖然有好友Honey傍住，還親授「腹式呼吸」大法，但Nicole閉氣前仍然緊張，最終只消半分鐘便上水；反觀Jessica表現標青，獲讚有「潛」質，不過原來她對在海灘游水有陰影：「因為細個試過喺海中心反艇浸親。」Jessica又謂一早聽說潛水很易上癮，而自己亦「中了招」想考個潛水牌去外國潛水。

4位港女野人昨晚一集難得齊腳，並在「山藝達人」達Sir帶領下體驗行澗；當日天公不造美，起程初段落雨，眾女行澗時緃使有4位男子傍住，但仍步步驚心。4人之中以膽小的Amber最為遴迍，未知是否嚇到腳仔軟，Amber尚未起步已跣腳，幸好有兩名「助教級」男子捉實，才沒有發生意外；之後Amber上落石塊時，要出動3女3男協力拉扯及推動，才能順利完成攀爬。

反觀Honey則全程「自強」mode，出手出力協助同伴移動之餘，行澗期間更展現恍如蜘蛛俠般的靈活身手。由於天氣惡劣兼狂風暴雨，眾人最後折返安全地方，Amber更因一對「騎呢紅拖」成笑柄。

（即時娛樂）