季前賽｜Ian稱角色性格惹人討厭 姜濤肥手指搞搞震 小演員演技獲讚 (15:55)

《季前賽》昨晚首播，劇中兩位小演員黃梓樂（左上圖）和楊千攸演得不錯；而Ian則指其角色性格惹人討厭，姜濤在fb live期間，肥手指不停搞搞震，十分百厭。（ViuTV截圖/fb截圖/劇照）

ViuTV原創劇《季前賽》昨晚（24日）首播，開播前導演袁劍偉，聯同劇中演員姜濤﹑陳卓賢（Ian）﹑邱士縉（Stanley）﹑呂爵安（Edan）﹑張繼聰﹑蔡穎恩﹑黃定謙﹑潘福行及童愛玲，開facebook live跟網民互動。袁導演叫MIRROR發言時，4子鬧着玩互推，姜濤叫Edan做代表，Edan叫身旁的Ian發言，Ian再交個波給Stanley，Edan笑問：「李白（Stanley角色）劇接劇有乜感覺。」Stanley聞言說：「總之就係好開心啦，好榮幸同聰哥合作，好榮幸跟導演合作。」

Ian分享拍該劇感受，他說：「一開始睇完劇本，搵導演傾咗好耐，因為睇完同消化完後，覺得卓立鋒呢個角色，個性格都幾討厭喎，佢係一個好自我中心嘅人，我同導演傾，點樣令大家理解到個角色嘅自我中心，所以可以演到呢個角色，及同導演討論細節，係好開心一件事。」

袁導演則讚Ian演得好好：「角色成長轉化拿捏得好好，佢起初確係好囂張及氣燄，但之後慢慢有轉化，佢條線好睇，好值得睇。」袁導演說話期間發現姜濤肥手指擺出不同手勢，禁不住問姜濤：「你做緊乜嘢？」姜濤說：「冇嘢呀，我幫佢做手語之嘛。」

袁導演坦言不希望《季前賽》被標籤成偶像劇，若作為籃球運動劇，大家會更加開心，他大讚MIRROR幾位演員演得出色，盼不要界定為偶像劇。

另外，劇中飾演姜濤弟弟「老闆仔」（黃梓樂飾）和Stanley及蔡穎恩女兒「晴晴」（楊千攸飾），2個小演員演出亦獲讚，尤其「晴晴」在車廂內扭計不想上堂，喊晒口「嗲」爸爸Stanley，然後Stanley答應她要求，晴晴秒速變臉，破涕為笑呢﹗

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（即時娛樂）