陳凱琳孖丁子朗徐肇平王嫿嫿談性禁忌 (17:11)

由陳凱琳（Grace）主持的明珠台節目（Pearl Originals），明晚（26日）播映第11集，Grace邀得丁子朗（Karl）、王嫿嫿（Anna）及徐肇平擔任節目嘉賓，彼此暢談與性有關的禁忌。

Grace於今集與嘉賓暢談性禁忌，包括家庭、學校的性教育情况，以及自身、社會對性話題接受程度。他們電車上拍外景，Grace與嘉賓邊乘電車兜風邊聊天，氣氛愉快。

Anna分享在加拿大讀書時，學校在學生10歲時便開始提供性教育；徐肇平亦認為小孩在10至15歲，就可以開始學習性教育，而安全性行為是首要課題；Karl憶述自己上幼稚園時，曾向一位女孩提出要否看他的私處，最後被他媽媽罵了一頓。此外，3位嘉賓表示家人從沒對自己進行性教育，Grace透露老公鄭嘉穎說過會對兒子進行性教育，因為他認為父母有責任教導子女關於性方面知識。

在Memory Lane環節中，Karl認為跟朋友談及性生活的話題是合適、舒服，並大爆曾有位女性朋友給他打電話傾訴，該友人擔心自己會因不安全的性行為而染上性病。另外，Grace認為作為公眾人物，是有責任教育大眾性愛是正常不過的話題，但另一方面亦擔心父母看法。Karl表示希望由家人和老師教導性教育，而不是靠自己去學，因為從外界例如色情片等，所接收到性知識不一定正確。

Grace與嘉賓大玩Spin the Bottle遊戲，挑戰Truth or Dare，3位嘉賓轉到與性愛有關的問題，當中有人選擇逃避，寧願接受懲罰！最後，Grace問及嘉賓們第一次說「我愛你」的對象是誰，Karl毫不猶豫回答是媽媽，徐肇平坦言是他的第一個女朋友Lisa。

（即時娛樂）