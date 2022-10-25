陳展鵬新劇跟蔡潔有咀嘴戲 被「老婆」吳若希長腿挑逗 (17:59)

戴祖儀表示此趟在內地逗留了近4個月，去了寧波、北京及廣州3個地方拍攝，趁著空檔便四圍觀光。（陳釗攝）

陳展鵬在《香港人在北京》跟蔡潔有親熱戲，同時被吳若希施腿功挑逗。（陳釗攝）

陳展鵬、洪永城、蔡潔及戴祖儀等，昨晚（24日）到尖沙嘴出席新劇《香港人在北京》煞科宴。在預告片中，展鵬艷福無邊，與蔡潔有咀戲，又有吳若希用長腿挑逗他；洪永城則與傅嘉莉有咀嘴戲，同時亦有久未露面的盧慶輝和梁漢文參與演出。

受訪時，蔡潔形容其角色似「唐憎」，經常向展鵬講大道理。展鵬解釋：「因我的角色是一個小男人，不明白女人心意，所以她經常跟我講女人經，教我如何跟女人相處。（運用在太太單文柔身上？）未需要，但已把招數袋住。」雖然兩人劇中的感情關係是過去式，但不乏親熱場口，展鵬笑指過去式才激烈。

至於是回憶片段，還是背住「老婆」吳若希翻撻舊情人？他則大賣關子，但自爆拍攝時撞正鼻敏感發作，很驚流鼻水，所以有點尷尬。談到被吳若希在牀上用腳挑逗一幕？展鵬稱該場戲講他們老夫老妻，在生活上尋找情趣，又大讚對方長腿，熒幕播出來只是十分之一。

蔡潔表示與展鵬拍親熱戲有少許緊張，一來對手是前輩，而且當時穿著高衩大露背晚裝被對方背著，她說：「他背得很好，臂力也很好，拍了幾小時都頂得住。」展鵬笑言：「當然啦，我訓練了幾年，日日抱住30多磅（指女兒），其實最擔心是她走光，才最考技術。」

有傳何浩文背女友到寧波和北京探蔡潔班，蔡潔否認其事，稱對方只是來探坤哥，但承認有一大班人一起出去玩。2人可有發展機會？她強調沒有，對方也不是她杯茶，只是朋友。之後見面會否尷尬？她直言：「不會，緋聞都是工作一部分，一笑置之。」

戴祖儀表示此趟在內地逗留了近4個月，去了寧波、北京及廣州3個地方拍攝，趁著空檔便四圍觀光，更笑言被鬧機心，特意穿旗袍去故宮，她說：「回港後最不習慣是拎銀包，在內地一部電話已搞掂晒，而且當地有很多美食，我肥了3kg（6.6公斤）。此外亦曬黑不少，因我們正值大暑那幾天拍外景，我本身有馬拉血統，一曬即黑，很羨慕吳若希怎樣曬都不黑。」

問到此旅有何難忘事？祖儀自言劇中與展鵬、洪永城和吳業坤較多對手戲，每日開工都很好笑，又重提坤哥帶水果刀上飛機遭安檢人員查問一事，她說：「他還反問安檢人員不行嗎？對方聽到都忍不住笑，而且坤哥的普通話又差，勁多九唔搭八的對話，很好笑。」

（即時娛樂）