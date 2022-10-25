韋史密夫包場請Rihanna等好友看新片《解我枷鎖》 (18:09)

韋史密夫包場請好友欣賞新片，看來衆人還有一番討論。（網上圖片）

韋史密夫主演的新片《解我枷鎖》將於12月9日在AppleTV+上架，他邀請圈中好友看試片，並拍了大合照上傳到社交網。（網上圖片）

《黑超特警組》韋史密夫（Will Smith）今年3月在奧斯卡頒獎禮憑《王者世家》稱帝，本登上事業高峰，不過他不忿頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）嘲諷其妻，上台掌摑對方，除被重罰禁足奧斯卡頒獎禮10年外，多齣接拍新片煞停。隨時間逝去，韋史密夫本月初已「復出」試水溫，在華盛頓出席12月9日在影視串流平台Apple TV+上架的新片《解我枷鎖》（Emancipation，前譯《解放》 ）放映會，又出席了映後座堂會。

韋史密夫今日更新了社交網站，上載了兩張新照片，留言感謝樂壇天后Rihanna及其歌手男友ASAP Rocky、導演泰萊派利（Tyler Perry）、搞笑藝人戴夫查普爾（Dave Chappelle）等到場欣賞他主演的《解我枷鎖》。從照片所見，韋史密夫似乎包下一家小型戲院，招待好友欣賞。

《解我枷鎖》將會是韋史密夫掌摑事件後首部新片，根據真人真事改編，以黑奴Peter的經歷為藍本。講述19世紀中葉，Peter在種植園遭監督員鞭打，背部滿是傷痕，他逃過追捕，越過路易斯安那州的沼澤，最後加入聯邦軍隊。Peter入伍體檢時拍下的露背照可看到傷痕纍纍，其後被報章刊登，成為美國奴隸制度殘酷和野蠻的象徵。

（即時娛樂）