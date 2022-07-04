叱咤賽果曝光｜林家謙揮低姜濤首奪男金 艾粒COLLAR破「鏡」爭組合金獎 (18:55)

剛舉行演唱會的艾粒，今年的上榜歌曲成績不錯。（資料圖片）

COLLAR今年成績算不錯，生力軍組合金獎應該手到拿來，甚至有望打入叱咤組合三甲。（資料圖片）

有指林家謙揮低姜濤首奪叱咤男歌手金獎，他勢將同時奪得唱作人金獎及叱咤至尊大碟獎。（資料圖片）

「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022」將於明年1月1日舉行，叱咤記招將於下月初舉行，今年各大獎項繼續競爭激烈，雖然距離頒獎禮尚餘2個多月，但目前已有43首冠軍歌出爐，各大獎項走勢亦漸見明朗。

男歌手方面，由於張敬軒今年放緩，僅跨年上榜冠軍歌《On My Way》及五台冠軍歌《賽勒斯的愛》外，故三甲應該無望；反而林家謙狀態大勇，除了首次紅館個唱大受歡迎，他暫時有5首派台歌上榜，當中有3首冠軍歌，包括《在空中的這一秒》﹑《某種老朋友》和《夏之風物詩》，除了有望首奪男金外，唱作人金獎及至尊大碟獎都甚大機會由家謙奪得。

男歌手銀獎及銅獎方面則爭崩頭，馮允謙（Jay）﹑林海峰（Jan）﹑陳卓賢（Ian）﹑姜濤﹑陳柏宇及MC張天賦都有力爭獎。

當中以Jay及Jan稍稍領先，Jay今年有4首派台歌，當中《報復式浪漫》及《Freakin' Nightmare》是冠軍歌；Jan今年亦有3首歌上榜，包括《AUNTIE》﹑《世間始終你好》及《蛋撻》，3首均是冠軍歌；姜濤和Ian各有2首冠軍歌，惟7月底MIRROR演唱會事故，某程度上打亂他們工作部署，或多或少影響到派歌成績，看看餘下2個多月能否力挽狂瀾。

MC今年一首《小心地滑》甚受歡迎，而且韌力十足，上榜達13周，但其他歌曲播放率一般，MC或許未能躋身男歌手三甲，但仍有望憑《小心地滑》首奪叱咤至尊歌曲大獎。

女歌手方面，鄭欣宜今年在紅館開騷反應熱烈，而她暫時有3首叱咤冠軍歌，她日前曾透露稍後會派第4首歌，勢為蟬聯女金鋪路。女歌手銀獎及銅獎方面，跟男歌手一樣出現爭崩頭情况，謝安琪﹑陳蕾﹑黃妍﹑方皓玟﹑泳兒及衛蘭，各有冠軍歌，她們仍有力後來居上披銀摘銅。

組合方面也鬥得難分難解，原先MIRROR有望衝金獎，但因為7月底演唱會事故打亂派歌部署，雖然《Innerspace》成為冠軍，但演唱會主題曲《We Are》僅上榜1周便落榜，《We All Are》亦只是剛上榜，MIRROR摘金未必穩陣；反觀MIRROR師妹COLLAR今年1月出道，有3首歌派台，當中處女作《Call My Name﹗》及《OFF/ON》都成為叱咤冠軍歌，除了手執半邊生力軍組合金獎外，還有望打入叱咤組合三甲。

另外，日前舉行完演唱會的艾粒，今年走勢不俗，《組合》和《邊個話你醜》都是冠軍歌，新歌《One Way》亦佔季軍位置，隨時擸走金獎。反而Dear Jane和RubberBand今年明顯放緩，故未必能打入組合三甲。

順帶一提，頒獎禮記者會將於下月初舉行，意味着MIRROR和COLLAR自MIRROR紅館演唱會事故後，將首度全員齊腳亮相，至於COLLAR成員蘇芷晴會否出席，則是未知之數，惟相信屆時必成焦點所在。

（即時娛樂）