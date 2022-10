next

Marvel電影《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and The Wasp: Quantumania)明年2月上映,首條預告片及海報今日曝光。除可見保羅路德(Paul Rudd)和伊雲芝蓮莉莉(Evangeline Lilly)再度扮演蟻俠與黃蜂女之外,米高德格拉斯(Michael Douglas)與米雪菲花(Michelle Pfeiffe)亦回歸演出,扮演黃蜂女父母;《POKÉMON神探Pikachu》嘉芙蓮紐頓(Kathryn Newton)飾演蟻俠女兒Cassie亦登場,從預告片段所見衆人被吸入神秘量子領域。面對未知的秘密宇宙,5人將會並肩作戰,合力抵抗《戀偽鎮驚逃》祖拿芬美佐斯(Jonathan Majors)飾演的最強反派「征服者康」(Kang the Conqueror)。另外,《迷失東京》標梅利(Bill Murray)亦有一個鏡頭,據悉他飾演一名神秘奸角。

