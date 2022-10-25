鍾鎮濤大女鍾嘉晴倫敦遇詐騙集團 被騙個人資料：害怕到哭了 (19:20)

鍾鎮濤（B哥）的大女鍾嘉晴目前身在帯英國倫敦，昨天（24日）她在Instagram貼相並表示遇到詐騙集團，她表示前幾天接到自稱中國駐英大使館的電話，讓她去領一份重要文件，但由於當時在忙，就沒在意掛斷了。

後來她再收到同樣電話，讓她轉人工客服詢問是什麼文件，工作人員問了她姓名和身分證號碼（我當時太好奇沒多想，就給了我個人資料），查詢後對方告訴她文件公文號，內容為一名9.28入境廣州白雲機場的旅客身上，攜帶大量銀行卡被海關稽查，其中一張是以她的名義辦理。

此時鍾嘉晴嚇倒立即否認，於是工作人員建議她向警方報案，並把她連接到廣州市公安局電話。她寫道：「電話接通後，警方詢問我事情經過，要求我做筆錄，問了幾個問題並囑咐我不要將此事告訴第三人（包括我的父母），理由是害怕到處聲張，引起嫌疑人的注意。後來下載了一個軟件視訊做了筆錄，我太害怕都嚇哭了，對方還安慰我說沒事的，我沒做錯事，就不會有事的，不必為這些事難過，電話掛斷後自稱警方又電話來，說我的部分的事情解決了，但因為國家還在調查中，不能告訴我細節，還說以後接到大使館的電話不必理會。

後來晚上時候，我還是把事情告訴我爸媽了，我媽直接說我遇到了詐騙集團...後來我又上小紅書搜，原來很多留學生也遇過和我同樣的事，其實仔細想想這件事情有很多疑點，但由於我當時聽到這個事情很緊張，導致大腦短路了...這次被騙走了一些個人資料，希望他們不要拿去做不合法的事，也希望大家都看到不要和我一樣犯傻。」

（即時娛樂）